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«Никому не нужные мученики»: В Бурятии два десятка сёл боятся остаться без поликлиники

«Никому не нужные мученики»: В Бурятии два десятка сёл боятся остаться без поликлиники
Общество,  Фото:vk.com/vesu_u
Однако в Минздраве уверяют, что закрывать её никто не собирается

Жители Кабанского района Бурятии забили тревогу из-за слухов о закрытии единственной поликлиники в селе Кудара. Дело в том, что там обслуживают пациентов из 19 сёл. Само здание якобы хотят отдать в муниципальную собственность, сообщает паблик «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». Причина – нехватка кадров.

В населённом пункте тем временем началась настоящая забастовка. Люди боятся, что останутся без медицинской помощи.


 
-  Говорят, что нет штата, а медики не едут. Оборудованные кабинеты пустуют. Для местных это не аргумент: если закрыть здание насовсем, то вообще никаких врачей видно не будет. Сейчас хотя бы раз в неделю, но приезжают из города и проводят осмотры, – отмечает «Весь Улан-Удэ».

Если поликлиника прекратит работу, сельчанам придётся ездить к врачам из Кудары в Кабанск, расположенный в 60 километрах, а учитывая развилку – все 100.

- Закрытие поликлиники и передача здания на баланс администрации не сулит ничего хорошего. Так уже было с парой построек в селе, которые превратились в пустые сараи, – отмечается в публикации.

Сами жители говорят о себе, что они – «никому не нужные мученики». Однако в Минздраве уверяют:  закрывать медучреждение никто не собирается.

- Министерство здравоохранения совместно с Кабанской центральной районной больницей только рассматривает варианты будущего ремонта для подачи заявки на выделение денежных средств, – отметили в ведомстве. – Решение будет приниматься с учётом наличия пустующих площадей в здании. Решения о закрытии больницы и поликлиники нет.

В министерстве пообещали обязательно учесть пожелания местных жителей.
 
- Мы ни в коем случае не закрываем ни одного приёма, а напротив, продолжаем поиск врачей и средних медицинских работников по программе «Земский доктор/Земский фельдшер», – добавили в пресс-службе Минздрава.

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