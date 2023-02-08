«Никому не нужные мученики»: В Бурятии два десятка сёл боятся остаться без поликлиники

Однако в Минздраве уверяют, что закрывать её никто не собирается

В населённом пункте тем временем началась настоящая забастовка. Люди боятся, что останутся без медицинской помощи.

- Говорят, что нет штата, а медики не едут. Оборудованные кабинеты пустуют. Для местных это не аргумент: если закрыть здание насовсем, то вообще никаких врачей видно не будет. Сейчас хотя бы раз в неделю, но приезжают из города и проводят осмотры, – отмечает «Весь Улан-Удэ».



Если поликлиника прекратит работу, сельчанам придётся ездить к врачам из Кудары в Кабанск, расположенный в 60 километрах, а учитывая развилку – все 100.



- Закрытие поликлиники и передача здания на баланс администрации не сулит ничего хорошего. Так уже было с парой построек в селе, которые превратились в пустые сараи, – отмечается в публикации.





Сами жители говорят о себе, что они – «никому не нужные мученики». Однако в Минздраве уверяют: закрывать медучреждение никто не собирается.



- Министерство здравоохранения совместно с Кабанской центральной районной больницей только рассматривает варианты будущего ремонта для подачи заявки на выделение денежных средств, – отметили в ведомстве. – Решение будет приниматься с учётом наличия пустующих площадей в здании. Решения о закрытии больницы и поликлиники нет.



В министерстве пообещали обязательно учесть пожелания местных жителей.



- Мы ни в коем случае не закрываем ни одного приёма, а напротив, продолжаем поиск врачей и средних медицинских работников по программе «Земский доктор/Земский фельдшер», – добавили в пресс-службе Минздрава.



