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В Улан-Удэ пройдёт фестиваль «Созвездие молодых»

В Улан-Удэ пройдёт фестиваль «Созвездие молодых»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мероприятие стартует в конце января

С 31 января по 4 февраля в колледже искусств имени Чайковского пройдёт традиционный фестиваль молодых, но уже подающих надежду исполнителей «Созвездие молодых». Всех музыкантов объединяет одно - они все проходили обучение в этом колледже, а ныне выпускники или учащиеся ведущих музыкальных вузов России.

Откроет фестиваль 31 января в 18:00 сольный концерт фортепианной музыки Карины Тумуровой. В репертуар пианистки входят произведения русских и зарубежных композиторов XVIII-XXI веков. Зимним вечером для слушателей прозвучат произведения: Вольфганга Моцарта, Клода Дебюсси, Оливье Мессиана, Фридерика Шопена.

Карина Тумурова родилась в городе Улан-Удэ. Училась в музыкальной школы имени Бау Ямпилова (класс заслуженного работника культуры Бурятии М. Г. Марковой) и Новосибирской специальной музыкальной школы (класс доцента, заслуженного работника культуры России И. И. Берман-Пашковой). Сейчас Карина учится на четвёртом курсе в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (класс доцента Д. А. Людкова).

Продолжится праздник музыки 2 февраля в одном из залов Художественного музея имени Сампилова в 17:00 сольным концертом Софьи Алексеевой. Она исполнит произведения, сыгранные на флейте.

- Слушатели погрузятся в мир, где правят одухотворённость и утончённость звуков, ведь партии флейты, всегда поэтизированные и мелодичные. В этот вечер прозвучат разнообразные номера, отсылающие нас в далёкие времена и дальние страны, - сообщили в колледже.

Софья Алексеева окончила колледж искусств имени Чайковского в 2017 году. В 2022 году завершила учёбу в Казанской государственной консерватории имени Жиганова. Работает в театре оперы и балета имени Цыдынжапова, преподаёт в колледже искусств имени Чайковского.

Завершится большое событие в театре оперы и балета 4 февраля в 17:00.

В фестивале примут участие студенты и выпускники Дальневосточного государственного института искусств, Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Петрозаводской государственной консерватории им А.К. Глазунова, Новосибирской государственной консерватории им М.И. Глинки.

Молодые музыканты исполнят произведения Людвига Бетховена, Сергея Рахманинова, Макса Бруха, Горка Хермуса и др.

Фестиваль «Созвездие молодых» - это традиционный проект колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского, который реализуется в Бурятии в течение долгого времени и является праздником музыки, надежды, творчества.

Молодые талантливые инструменталисты и вокалисты радуют публику исполнительским мастерством. «Созвездие молодых» - это большой и многообещающий проект, который раскрывает потенциал ярких артистов.


Возрастное ограничение - 6+

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