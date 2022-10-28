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Танцоры Улан-Удэ примут участие в фестивале танца «Manula Dance Fest»

Танцоры Улан-Удэ примут участие в фестивале танца «Manula Dance Fest»
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие состоится в ноябре в Чите

В столице Забайкальского края с 4 по 6 ноября пройдёт второй фестиваль танца «Manula Dance Fest» (6+). В этом году к мероприятию присоединяются около 500 участников из Читы, Петровска-Забайкальского, Краснокаменска, Улан-Удэ, Новосибирска и Усолья-Сибирского.

- Это танцевальное мероприятия нового, современного формата и масштаба. На фестивале молодые люди могут найти единомышленников, открыть в себе новые таланты, отточить навыки в творчестве, проявить себя на профессиональной некоммерческой площадке и получить возможность дальнейшего продвижения, - рассказали организаторы проекта.

В качестве почётных гостей и членов жюри приглашены хореографы из Москвы.
Алексей Арапов – хореограф и постановщик телевизионных шоу на ТНТ, Первом канале и НТВ.
Анастасия Чередникова – одна из самых титулованных во всей России и СНГ танцоров-хореографов. Она работает на разных сценах страны и снимается в музыкальных клипах многих известных артистов, таких как МОТ, Егор Крид, Zivert, Ханна, Илья Киреев, Влад Соколовский, Бьянка, Настя Задорожная, Мария Кравченко и других звёзд российской эстрады.
Виталий Клименко – хореограф проекта «Танцы» на ТНТ (16+), танцевального спектакля «Bolero by Liasan Utiasheva» (16+), презентёр танцевальных фестивалей и чемпионатов России и стран СНГ.

В первый день фестиваля – 4 ноября пройдут мастер-классы от приглашённых хореографов и баттлы. 5 ноября будет организовано «Best Dance Show».6 ноября – продолжение мастер-классов, гала-концерт, награждение победителей и призёров.

- Забайкальский фестиваль танца «Manula Dance Fest», впервые прошёл в Чите в 2021 году и объединил на своей площадке объединил около 350 участников, более 25 коллективов из Омска, Улан-Удэ, Иркутска, Ангарска, Новосибирска, разных населённых пунктов Забайкальского края. Хэдлайнерами проекта стали известные танцовщики и хореографы, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

Возрастное ограничение 6+
Чита Забайкальский край фестиваль танцы

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