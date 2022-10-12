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В Забайкалье развернётся фестиваль танца «Manula Dance Fest»

В Забайкалье развернётся фестиваль танца «Manula Dance Fest»
Общество,  Фото:pixabay.com
В рамках фестиваля пройдут конкурсы и мастер-классы от приглашённых хореографов

С 4 по 6 ноября в Забайкальском крае пройдёт второй фестиваль танца «Manula Dance Fest». На фестиваль приглашаются коллективы, дуэты, трио и сольные исполнители в возрасте от 9 до 45 лет.

Фестиваль проводится по следующему расписанию:
4 ноября – мастер-классы от приглашённых хореографов, баттлы;
5 ноября – «Best Dance Show»;
6 ноября – мастер-классы от приглашённых хореографов, гала-концерт, награждение победителей и призёров.

Регистрация участников на баттлы 1х1 происходит на месте. Участники каждой номинации имеют право выступать только в одной категории «Beg» (начинающий уровень подготовки) или «Pro» (продвинутый уровень подготовки). Баттлы проходят по следующим направлениям: «Hip-Hop» («Pro»; «Beg»); «Allstyles» (общая возрастная категория). Возможность участия отдельного исполнителя в баттлах в каждом направлении не ограничено.

Регистрация команд участников и сольных исполнителей в номинацию «Best Dance Show» проводится до 15 октября. Номинация «Bestdanceshow» проводится по двум направлениям: «Команды» («Kids» и «Pro») и «Малая форма» (соло, дуэты, трио; общая возрастная категория). Каждый коллектив в каждой номинации и возрастной категории имеет право выставить не более двух номеров (за исключением номинации «Малая форма»).

Приём заявок на участие в фестивале осуществляется на электронной почте: [email protected], говорится в положении о фестивале.

Возрастное ограничение 6+
Забайкальский край фестиваль танцы

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