В рамках фестиваля пройдут конкурсы и мастер-классы от приглашённых хореографов
С 4 по 6 ноября в Забайкальском крае пройдёт второй фестиваль танца «Manula Dance Fest». На фестиваль приглашаются коллективы, дуэты, трио и сольные исполнители в возрасте от 9 до 45 лет.
Фестиваль проводится по следующему расписанию:
4 ноября – мастер-классы от приглашённых хореографов, баттлы;
5 ноября – «Best Dance Show»;
6 ноября – мастер-классы от приглашённых хореографов, гала-концерт, награждение победителей и призёров.
Регистрация участников на баттлы 1х1 происходит на месте. Участники каждой номинации имеют право выступать только в одной категории «Beg» (начинающий уровень подготовки) или «Pro» (продвинутый уровень подготовки). Баттлы проходят по следующим направлениям: «Hip-Hop» («Pro»; «Beg»); «Allstyles» (общая возрастная категория). Возможность участия отдельного исполнителя в баттлах в каждом направлении не ограничено.
Регистрация команд участников и сольных исполнителей в номинацию «Best Dance Show» проводится до 15 октября. Номинация «Bestdanceshow» проводится по двум направлениям: «Команды» («Kids» и «Pro») и «Малая форма» (соло, дуэты, трио; общая возрастная категория). Каждый коллектив в каждой номинации и возрастной категории имеет право выставить не более двух номеров (за исключением номинации «Малая форма»).
Приём заявок на участие в фестивале осуществляется на электронной почте: [email protected], говорится в положении о фестивале.
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье развернётся фестиваль танца «Manula Dance Fest»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятия праздника завершатся 15 октября «Сказочной встречей»
Одним из мероприятий недели станет конкурс по чтению скороговорок
За доски сядут учащиеся общеобразовательных организаций
Также приглашаются все причастные к студотрядовскому движению
В городе открылась выставка по мотивам летнего пленэра
Победители примут участие в республиканском этапе
Церемония состоится в Хилокском районе
В центре современного искусства «Залуу» в Улан-Удэ открылась выставка по итогам VII международного пленэра «Баргуджин Токум». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Он остановится в четырёх населённых пунктах республики
Принять участие приглашаются жители округа
В республике стартует очередной этап проекта «Лошадь в помощь!»
Также здесь пройдёт общецерковный денежный сбор
В городе завершился ремонт проспекта Победы
Гран-при завоевала учащаяся ДШИ №7 города Улан-Удэ
26 наград - золотые