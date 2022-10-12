Одним из мероприятий недели станет конкурс по чтению скороговорок
С 14 по 21 октября в Улан-Удэ состоится неделя бурятского языка. Мероприятие пройдёт в национальной библиотеке РБ.
В рамках недели 14 октября в 15:00 в литературно-музыкальной гостиной библиотеки состоится конкурс. Участники посоревнуются в чтении скороговорок на бурятском языке, а победители получат ценные призы.
Гостями мероприятия станут учащиеся республиканского Бурятского национального лицея №1. Также участники музыкального коллектива «Аза Хусэл» проведут для ребят увлекательный мастер-класс «Традиции бурятского народа» и выступят с музыкальными номерами.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ пройдут Дни бурятского языка
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