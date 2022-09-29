Для остальных оформление загранпаспортов будет проходить в обычном порядке
Ограничения в оформлении загранпаспортов ввели для граждан России, которые уже получили повестки или уже призваны на военную службу. Для остальных оформление загранпаспортов будет проходить в обычном порядке. Об этом говорится в ответе на созданном правительством портале «Объясняем.рф».
- В связи с частичной мобилизацией выдача заграничных паспортов РФ ограничиваться не будет, - говорится в сообщении.
В то же время, если гражданин уже призван на военную службу или получил повестку (по мобилизации или по призыву), ему будет отказано в выдаче заграничного паспорта. При этом гражданину будет выдано уведомление, в котором указывается основание отказа, срок действия отказа, полное наименование и адрес юридического лица, принявшего на себя ответственность за ограничение права гражданина на выезд из России.
В России ограничат выдачу загранпаспортов гражданам, получившим повестку
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