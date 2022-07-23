У въезда в Усть-Ордынский округ проведут тайлган «Харгын Хоёр Yбгэдтэ»

Общество, Фото: пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья

В окрестностях села Капсал пройдёт обряд подношения покровителям дорог



6 августа в долине у Капсальской горы в Иркутской области состоится тайлган «Харгын Хоёр Yбгэдтэ» — обряд подношения двум великим старцам. Время сбора участников тайлгана и площадка проведения будут утверждены 1 августа.



Желающим принять участие в этом религиозном событии необходимо подать заявку. Атрибуты для подношения: тарасун, молоко, саламат, заваренный чай. Обряд исполняют мужчины, женщины также могут присутствовать вблизи от участников.



Отметим, что важный для верующих объект «Харгын Хоёр Yбгэдэй бариса»расположен на участке 51 км Качугского тракта. Барисан построен в начале 1990-х годов. Место было указано буддийским ламой, приехавшим выбирать место для сооружения местного дацана. В указанном ламой месте были сооружены у дороги сэргэ — столбы, сделаны беседки и оформлен отворот с трассы. Место сооружения связано не только со святилищем божеств, но и с исторической ролью данной местности.



- Самые удивительные рассказы о чудесных свершениях, порою тревожных и пугающих, могут поведать местные жители — все они связаны с этим священным местом. А истоки их в далекой древности, где родилось предание об ослепительной любви двух шаманов к прекрасной капсальской девушке, их трагической гибели в отчаянной и кровавой битве за сердце красавицы: в результате один из них убил другого в местности Хапсал; мертвый же, воспользовавшись силой шаманского утха, поразил противника молнией. Так шаманы и погибли в пути. После смерти по вердикту Альбани суглаан (Всевышнего суда) оба шамана стали святыми старцами – покровителями дорог и защитниками путников, а место поклонения называется «Харгын Хоёр Yбгэдэй бариса», - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



Ежедневно тысячи людей проезжают по дороге через это место и делают подношения: угощают старцев для того, чтобы те «смотрели» за ними в пути. Раз в два года в долине проводятся тайлганы — большие шаманские обряды.

