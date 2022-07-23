23 июля

22 июля

Популярное

У въезда в Усть-Ордынский округ проведут тайлган «Харгын Хоёр Yбгэдтэ»

У въезда в Усть-Ордынский округ проведут тайлган «Харгын Хоёр Yбгэдтэ»
Общество,  Фото:пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья
В окрестностях села Капсал пройдёт обряд подношения покровителям дорог

6 августа в долине у Капсальской горы в Иркутской области состоится тайлган «Харгын Хоёр Yбгэдтэ» — обряд подношения двум великим старцам. Время сбора участников тайлгана и площадка проведения будут утверждены 1 августа.

Желающим принять участие в этом религиозном событии необходимо подать заявку. Атрибуты для подношения: тарасун, молоко, саламат, заваренный чай. Обряд исполняют мужчины, женщины также могут присутствовать вблизи от участников.

Отметим, что важный для верующих объект «Харгын Хоёр Yбгэдэй бариса»расположен на участке 51 км Качугского тракта. Барисан построен в начале 1990-х годов. Место было указано буддийским ламой, приехавшим выбирать место для сооружения местного дацана. В указанном ламой месте были сооружены у дороги сэргэ — столбы, сделаны беседки и оформлен отворот с трассы. Место сооружения связано не только со святилищем божеств, но и с исторической ролью данной местности.

- Самые удивительные рассказы о чудесных свершениях, порою тревожных и пугающих, могут поведать местные жители — все они связаны с этим священным местом. А истоки их в далекой древности, где родилось предание об ослепительной любви двух шаманов к прекрасной капсальской девушке, их трагической гибели в отчаянной и кровавой битве за сердце красавицы: в результате один из них убил другого в местности Хапсал; мертвый же, воспользовавшись силой шаманского утха, поразил противника молнией. Так шаманы и погибли в пути. После смерти по вердикту Альбани суглаан (Всевышнего суда) оба шамана стали святыми старцами – покровителями дорог и защитниками путников, а место поклонения называется «Харгын Хоёр Yбгэдэй бариса», - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

Ежедневно тысячи людей проезжают по дороге через это место и делают подношения: угощают старцев для того, чтобы те «смотрели» за ними в пути. Раз в два года в долине проводятся тайлганы — большие шаманские обряды.
Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутская область шаманизм обряд подношение тайлган

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкалье создаст археопарк, похожий на этномузей Бурятии
Забайкалье создаст археопарк, похожий на этномузей Бурятии
Общество, 23.07.2022
Власти края поддержали инициативы по оформлению археологических памятников в регионе
Было — стало: Бараки Элеватора
Было — стало: Бараки Элеватора
Общество, 23.07.2022
Бельё на верёвках, палисадники, дрова и пункты приёма стеклотары в гаражах — каким был старый Элеватор и какой он теперь в очередной фотоподборке Сергея Тарасенко
В районе Бурятии благоустроили целебный источник
В районе Бурятии благоустроили целебный источник
Общество, 23.07.2022
В Хоринском районе сельские активисты построили комплекс около аршана
Статус всебурятской «Алтарганы» хотят сменить на всемирный
Статус всебурятской «Алтарганы» хотят сменить на всемирный
Общество, 23.07.2022
В Забайкалье выступили с инициативой о переименовании фестиваля
Гости Улан-Удэ учились строить экотропы
Гости Улан-Удэ учились строить экотропы
Общество, 23.07.2022
Специалисты регионов приехали перенимать опыт в строительстве троп здоровья
Следующую «Алтаргану» примет Монголия
Следующую «Алтаргану» примет Монголия
Общество, 23.07.2022
Фестиваль состоится в 2024 году в Булганском аймаке
В Улан-Удэ завершается турнир по боксу «Байкал-2022». Фоторепортаж
В Улан-Удэ завершается турнир по боксу «Байкал-2022». Фоторепортаж
Общество, 23.07.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со всероссийских соревнований
В Бурятии наградили руководителей МВД
В Бурятии наградили руководителей МВД
Общество, 23.07.2022
Двум полковникам внутренней службы вручены ордена «За заслуги перед Отечеством»
На Байкале прошли сборы водолазов. Фоторепортаж
На Байкале прошли сборы водолазов. Фоторепортаж
Общество, 23.07.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со сборов по водолазной подготовке
Ростуризм разработает комплексный мастер-план по развитию туризма на Байкале
Ростуризм разработает комплексный мастер-план по развитию туризма на Байкале
Общество, 23.07.2022
Виктория Абрамченко: «Байкал входит в ТОП-2 мест России, которое люди хотели бы посетить»
ЕР создала информационный спецпроект «Капитальный ремонт школ»
ЕР создала информационный спецпроект «Капитальный ремонт школ»
Общество, 23.07.2022
Любой желающий сможет оставить обращение о ходе капремонта через форму обратной связи
В Бурятии осуществляется патронаж семей погибших военнослужащих
В Бурятии осуществляется патронаж семей погибших военнослужащих
Общество, 23.07.2022
Для получения помощи можно обратиться в отделения социальной защиты
В Бурятии проведут турнир по баскетболу 3х3
В Бурятии проведут турнир по баскетболу 3х3
Общество, 23.07.2022
Соревнования пройдут 26 июля в Улан-Удэ
В Северобайкальске установят памятную доску экс-мэру
В Северобайкальске установят памятную доску экс-мэру
Общество, 23.07.2022
Она появится на здании городской администрации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^