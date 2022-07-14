Уланудэнцев приглашают на крышу на «Здоровое лето»

Общество, Фото: пресс-служба нацбиблиотеки РБ

В национальной библиотеке пройдут мастер-классы по степ-аэробике, хатха-йоге и танцам



В рамках проекта «Здоровое лето» на смотровой площадке национальной библиотеки Бурятии в Улан-Удэ каждую неделю будут проходить мастер-классы по степ-аэробике, дыхательным комплексам, медитации, танцам бачата и сальса.



Вторник: степ-аэробика. Занятие проводит Ксения Куркина — нутрициолог, консультант-диетолог, член ассоциации нутрициологов, фитнес-инструктор, автор блога о здоровом питании. Каждая связка шагов в степ-аэробике имитирует движение по лестнице вверх. Упражнения направлены на выработку лучшей координации движений и тренировку мышц сердца.



Среда: хатха-йога. Занятия проведёт сертифицированный инструктор Евгения Данханова. Евгения прошла обучение в Санкт-Петербурге. Занятия хатха-йогой могут помочь почувствовать связь между разумом и телом и научить фокусировать внимание на важных вещах.



Четверг: бачата, сальса. Проведёт мастер-класс Тумэн Ринчинов – профессиональный танцор и преподаватель, победитель чемпионата Сибири по аргентинскому танго, основатель студии танца «Латино Байкал». Танцы помогут выразить себя через движения и раскрепоститься.



Форма одежды свободная, сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.



Возрастное ограничение 18+

