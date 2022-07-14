Уланудэнцев приглашают на крышу на «Здоровое лето»

В национальной библиотеке пройдут мастер-классы по степ-аэробике, хатха-йоге и танцам
В рамках проекта «Здоровое лето» на смотровой площадке национальной библиотеки Бурятии в Улан-Удэ каждую неделю будут проходить мастер-классы по степ-аэробике, дыхательным комплексам, медитации, танцам бачата и сальса.
Вторник: степ-аэробика. Занятие проводит Ксения Куркина — нутрициолог, консультант-диетолог, член ассоциации нутрициологов, фитнес-инструктор, автор блога о здоровом питании. Каждая связка шагов в степ-аэробике имитирует движение по лестнице вверх. Упражнения направлены на выработку лучшей координации движений и тренировку мышц сердца.
Среда: хатха-йога. Занятия проведёт сертифицированный инструктор Евгения Данханова. Евгения прошла обучение в Санкт-Петербурге. Занятия хатха-йогой могут помочь почувствовать связь между разумом и телом и научить фокусировать внимание на важных вещах.
Четверг: бачата, сальса. Проведёт мастер-класс Тумэн Ринчинов – профессиональный танцор и преподаватель, победитель чемпионата Сибири по аргентинскому танго, основатель студии танца «Латино Байкал». Танцы помогут выразить себя через движения и раскрепоститься.
Форма одежды свободная, сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.
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