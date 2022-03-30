В Улан-Удэ идёт подготовка к возможному наводнению

Проверяются системы оповещения, спецтехника и пункты размещения



В Улан-Удэ на острове Комсомольский идут командно-штабные учения по подготовке к ликвидации чрезвычайной ситуации при возможном наводнении. Готовность сил и средств к возможному паводку проверяет мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, сообщает пресс-служба администрации города.



После смотра техники заслушаны доклады о готовности структурных подразделений.



На учениях отрабатываются основные вопросы тренировки - организация работы комиссии по ЧС города Улан-Удэ при угрозе наводнения, оценочной комиссии по потери имущества, комиссии по эвакуации пострадавшего населения и его первоочередного жизнеобеспечения, доведение информации о складывающейся обстановке, порядке информирования и учёта населения.



- Сегодня мы проверяем систему оповещения, она у нас должна срабатывать в течение пяти минут. Проверяем наличие и обустройство пунктов временного размещения, заключения договоров на поставку продуктов, материалов, предметов личной гигиены и всего того, что будет необходимо, если мы будем переселять людей в пункты временного размещения. Ну, и конечно, проверяем спецтехнику и готовность всех сил и средств, - сказал Игорь Шутенков.