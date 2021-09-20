Иркутские кёрлингисты победили на всероссийских соревнованиях

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Ещё одна команда региона стала третьей



Команда Иркутской области заняла первое место на всероссийских соревнованиях по кёрлингу среди смешанных пар (юниоры и юниорки до 22 лет), которые с 14 по 20 сентября проходили в Санкт-Петербурге. Ещё одна команда региона завоевала «бронзу».



В турнире приняли участие 20 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской, Московской, Новосибирской, Челябинской, Ярославской областей и Красноярского края. По регламенту соревнований на первом этапе команды были поделены на четыре группы (по пять команд в каждой), в группах сыграли по кругу. Далее прошли игры плей-офф – четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за третье место.



По итогам игр победу одержала иркутская команда «Комсомолл 2» (Валерия Денисенко и Кирилл Палагней). Бронзовым призёром стала команда Приангарья «Комсомолл 3» в составе Нины Поликарповой и Андрея Дудова. «Серебро» выиграли спортсмены Новосибирской области.



Ребята тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Россия» под руководством Анны Трухиной. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

