Ещё одна команда региона стала третьей
Команда Иркутской области заняла первое место на всероссийских соревнованиях по кёрлингу среди смешанных пар (юниоры и юниорки до 22 лет), которые с 14 по 20 сентября проходили в Санкт-Петербурге. Ещё одна команда региона завоевала «бронзу».
В турнире приняли участие 20 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской, Московской, Новосибирской, Челябинской, Ярославской областей и Красноярского края. По регламенту соревнований на первом этапе команды были поделены на четыре группы (по пять команд в каждой), в группах сыграли по кругу. Далее прошли игры плей-офф – четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за третье место.
По итогам игр победу одержала иркутская команда «Комсомолл 2» (Валерия Денисенко и Кирилл Палагней). Бронзовым призёром стала команда Приангарья «Комсомолл 3» в составе Нины Поликарповой и Андрея Дудова. «Серебро» выиграли спортсмены Новосибирской области.
Ребята тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Россия» под руководством Анны Трухиной. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутские кёрлингисты победили на всероссийских соревнованиях
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Знаком материнства II степени отмечены шесть многодетных мам
Спортсмены выиграли две серебряные награды у юниоров и взрослых
Губернатор региона пообещал, что турнир сделают ежегодным
В соревнования участвовали женские команды
Евгений Иванов выиграл «серебро» в дисциплине «Толчок длинный цикл» в весовой категории 68 кг
Спортсмены успешно выступили в Алуште, став вторыми в командном зачёте
Перед этим она победила на чемпионате Европы
Освобождающиеся выступили перед другими осуждёнными
Этой осенью там высадят несколько тысяч саженцев
Фильм создан на бурятском языке
Хозяйка кошки считает, что это настоящее чудо
Прежде сажали только сосны
В учреждении появился новый инвентарь и оборудование
В республике ожидается резкое ухудшение погоды
Жители Бурятии сочувствуют чемпиону Паралимпиады из Читы