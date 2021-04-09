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Танкисты Бурятии поразили «противника» с двух километров

Танкисты Бурятии поразили «противника» с двух километров
Общество, 
В стрельбах участвует 50 единиц техники

В рамках контрольной проверки экипажи танковых подразделений мотострелкового соединения в Бурятии провели боевые стрельбы.

Используя рельеф местности для маскировки, танкисты организовали засаду и выполнили огневое поражение бронеобъектов условного противника на дальности до 2 км.

Также экипажи выполнили фланговую стрельбу с преодолением естественных препятствий, противотанковых рвов и заграждений.

Всего в мероприятии было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе средства имитации целей, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
военнослужащие танк
 
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