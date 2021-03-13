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В Бурятии COVID-19 заболели ещё 74 человека

В Бурятии COVID-19 заболели ещё 74 человека
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Общее число больных приближается к 40 тысячам

По информации управления Роспотребнадзора, на утро 13 марта в Бурятии зарегистрировано 34 936 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 74 больных.

В республике отмечается снижение ежесуточного прироста больных. Если в конце прошлого года за сутки выявляли около двухсот больных, то сейчас – менее сотни. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне сообщалось о 73 новых пациентах, днём ранее +71.

54% (18 509) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

Из 74 новых случаев COVID-19: 56 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

В стационарах получают лечение 660 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 487. В отделениях реанимации находится 82 пациента (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ 37 пациентов (из них старше 65 – 17), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 24.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1013 коек, занято – 660, свободно – 353 койки. Занятость коечного фонда составляет 65,2%.

Амбулаторное лечение проходят 585 пациентов с COVID-19, наблюдается 123 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 737 человек, в том числе за последние сутки скончался один больной.

Круг контактных лиц составляет 2903 человек.

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