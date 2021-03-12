 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 марта

11 марта

Популярное

В Бурятии за сутки коронавирусом заболели 73 человека

В Бурятии за сутки коронавирусом заболели 73 человека
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Умерли ещё два пациента

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирусом выявили у 73 человек. Из них 58 пациентов были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.

Заболеваемость пошла на спад на прошлой неделе. Осенние показатели более чем в 200 заражённых за сутки на данный момент ушли в прошлое. В конце зимы ежедневный прирост был более чем в 100 новых случаев инфицирования. Но 3 и 4 марта впервые за долгий период оказалось меньше 100 новых заражённых. В последующие дни было +103 заболевших, +104, +102, +97, +92, + 87, вчера всего +71, а сегодня +73.

За всё время в Бурятии зарегистрировано 34 862 случаев заражения COVID-2019. Из них 54% (18 470) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

С начала пандемии выздоровели 32 819 человек, или 94%. Накануне вылечился 141 пациент.

Летальные исходы, несмотря на общее улучшение ситуации, фиксируются ежедневно. За сутки скончались два пациента. Всего же в Бурятии умерли 736 больных коронавирусом.

В стационарах республики сегодня лечатся 693 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 537. В отделениях реанимации находится 79 пациентов (из них старше 65 лет – 43), на ИВЛ 39 пациентов (из них старше 65-ти – 17).

Занятость коечного фонда составляет 68 %.

Амбулаторное лечение проходят 614 пациента с COVID-19. Наблюдается 88 человек.

Круг контактных лиц составляет 3065 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», по поручению мэра Игоря Шутенкова в Улан-Удэ увеличили количество мобильных групп.

Монголия откроет воздушную границу с 1 мая.

11 марта, в Улан-Удэ выписалась маленькая пациентка среди больных коронавирусом в Бурятии. Малышке всего один месяц.
коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

13 борцов представят Бурятию во второй день чемпионата России
13 борцов представят Бурятию во второй день чемпионата России
Общество, 12.03.2021
Бурятские борцы будут бороться в трёх весовых категориях
В Улан-Удэ осуждённых научили снимать мышечное напряжение
В Улан-Удэ осуждённых научили снимать мышечное напряжение
Общество, 12.03.2021
Занятие провели для тех, кто страдает эпилепсией
У искусанной собаками улан-удэнки расходятся швы
У искусанной собаками улан-удэнки расходятся швы
Общество, 12.03.2021
«Всё будет хорошо», - верят родственники
Режиссёр Баяр Барадиев снял клип для певца Хабиба
Режиссёр Баяр Барадиев снял клип для певца Хабиба
Общество, 12.03.2021
Клип набрал уже 220 тысяч просмотров на YouTube
В Бурятии одним из лучших спортсменов «Динамо» стал ОМОНовец
В Бурятии одним из лучших спортсменов «Динамо» стал ОМОНовец
Общество, 12.03.2021
Сотрудник ОМОН рассказал об упорных и продолжительных тренировках
На льду Байкала появилось огромное сердце из тысячи роз
На льду Байкала появилось огромное сердце из тысячи роз
Общество, 12.03.2021
Эффектную цветочную композицию на Байкале создал телеканал ТНТ
Жители Бурятии: Брошенный автохлам надо увозить на штрафстоянки
Жители Бурятии: Брошенный автохлам надо увозить на штрафстоянки
Общество, 12.03.2021
Жители Бурятии высказались по поводу «призраков» машин, брошенных во дворах
Прославленному борцу на день рождения подарили бурятский нож
Прославленному борцу на день рождения подарили бурятский нож
Общество, 12.03.2021
Именинник Бувайсар Сайтиев поделился, что хорошо знает бурятский народ  
В Бурятии вор заявил, что был вынужден совершить кражу
В Бурятии вор заявил, что был вынужден совершить кражу
Общество, 12.03.2021
Мужчине не удалось обжаловать приговор 
В Бурятии осуждённому не оформили больничный
В Бурятии осуждённому не оформили больничный
Общество, 12.03.2021
Мужчина был изолирован и не мог работать 
В Забайкалье состоится художественный конкурс «Чита в моём сердце»
В Забайкалье состоится художественный конкурс «Чита в моём сердце»
Общество, 12.03.2021
В открытом мероприятии примут участие дети от 6 до 18 лет
В Забайкалье проведут чемпионат по автокроссу
В Забайкалье проведут чемпионат по автокроссу
Общество, 12.03.2021
На соревнованиях разыграют кубок ректора ЗабГУ
В Бурятии местами до +12
В Бурятии местами до +12
Общество, 12.03.2021
В Улан-Удэ воздух прогреется до +6 градусов
Жителей Бурятии зовут на «Курумканскую рыбалку»
Жителей Бурятии зовут на «Курумканскую рыбалку»
Общество, 11.03.2021
Соревнования проведут на льду озера Окунёво

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^