Умерли ещё два пациента
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирусом выявили у 73 человек. Из них 58 пациентов были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.
Заболеваемость пошла на спад на прошлой неделе. Осенние показатели более чем в 200 заражённых за сутки на данный момент ушли в прошлое. В конце зимы ежедневный прирост был более чем в 100 новых случаев инфицирования. Но 3 и 4 марта впервые за долгий период оказалось меньше 100 новых заражённых. В последующие дни было +103 заболевших, +104, +102, +97, +92, + 87, вчера всего +71, а сегодня +73.
За всё время в Бурятии зарегистрировано 34 862 случаев заражения COVID-2019. Из них 54% (18 470) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
С начала пандемии выздоровели 32 819 человек, или 94%. Накануне вылечился 141 пациент.
Летальные исходы, несмотря на общее улучшение ситуации, фиксируются ежедневно. За сутки скончались два пациента. Всего же в Бурятии умерли 736 больных коронавирусом.
В стационарах республики сегодня лечатся 693 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 537. В отделениях реанимации находится 79 пациентов (из них старше 65 лет – 43), на ИВЛ 39 пациентов (из них старше 65-ти – 17).
Занятость коечного фонда составляет 68 %.
Амбулаторное лечение проходят 614 пациента с COVID-19. Наблюдается 88 человек.
Круг контактных лиц составляет 3065 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», по поручению мэра Игоря Шутенкова в Улан-Удэ увеличили количество мобильных групп.
Монголия откроет воздушную границу с 1 мая.
11 марта, в Улан-Удэ выписалась маленькая пациентка среди больных коронавирусом в Бурятии. Малышке всего один месяц.
В Бурятии за сутки коронавирусом заболели 73 человека
Общество, Фото:
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