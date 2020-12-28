На конкурс пришло более тысячи заявок
В Бурятии подвели результаты конкурса «Этноёлка». Мероприятие проводилось этнографическим музеем народов Забайкалья в двух номинациях: новогодний костюм и новогодняя поделка своими руками.
По окончательному подсчёту на конкурс пришло более 1000 заявок. Победителями в номинации «Новогодний костюм» стали:
1 место – Константинова Валентина, костюм «Княгиня»;
2 место – Каляев Дорджи, костюм «Космонавт»;
3 место – Брылёв Арсений, новогодний костюм мультгероя «Весёлый Спанч Боб».
Победители в номинации «Новогодняя поделка»:
1 место - Макеева Валерия, поделка «Гринч», выполненная в технике «валяние из шерсти»;
2 место – Бадмаринчинова Валерия, работа «Этногном»;
3 место - Рудченко Софья, работа «Чудо-ёлочка – краса».
Победителей ждут в музее для вручения подарков 28 и 29 декабря с 10:00 до 16:00. Об этом сообщает пресс-служба этнографического.
В Бурятии объявлены результаты конкурса «Этноёлка»
Общество, Фото:
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