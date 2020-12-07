Эпизод из фильма «Любовь и голуби» переозвучили на бурятский

Озвучка получилась довольно талантливой и действительно смешной – видео, опубликованное накануне на YouTube, набрало более 70 просмотров.







<br />

На бурятский язык (тункинский диалект) переозвучили драматичный и одновременно смешной фрагмент из любимого всеми фильма «Любовь и голуби». Переозвучила шестиминутный эпизод жительница Тункинского района Бурятии Татьяна Улукшонова, председатель ТОС «Успех» из села Торы.«Любовь и голуби» — советская лирическая комедия, снятая в 1984 году на киностудии «Мосфильм» режиссёром Владимиром Меньшовым по сценарию, написанному театральным актёром Владимиром Гуркиным. Сценарий Гуркина основан на его же одноимённой пьесе, написанной в 1981 году.В основе пьесы и фильма — реальная история семьи Василия и Надежды Кузякиных, живших на родине автора сценария фильма Владимира Гуркина — в городе Черемхово (Иркутская область). В 2011 году в Черемхове был установлен памятник героям фильма «Любовь и голуби» (скульптор — Карим Мухамадеев).