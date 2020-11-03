В Монголии из-за Бурятии закрыли свободную торговую зону

«Алтанбулаг» прекратил работу в связи с COVID-19 в Кяхтинском районе



Чрезвычайная комиссия аймака Сэлэнгэ в Монголии провела заседание, на котором решено было закрыть свободную торговую зону «Алтанбулаг» на неопределенный срок. Причиной стало распространение коронавирусной инфекции в соседнем Кяхтинском районе Бурятии, сообщает агентство «Монцамэ».



Ранее, 30 октября, на своем внеочередном заседании кабмин Монголии решил временно закрыть пограничные пункты пропуска «Цагаан нуур» и «Боршоо». В тот же день вице-премьер Янгугийн Содбаатар выступил с официальным заявлением относительно решений кабмина



- Правительство приняло решение приостановить деятельность ППП «Цагаан нуур» и «Боршоо» на монголо-российской границе на срок до 21 дня для предотвращения и снижения риска распространения коронавирусной инфекции внутри страны. В соседних приграничных регионах растет заболеваемость коронавирусом, особенно среди водителей-дальнобойщиков. В настоящее время в Монголии инфекция коронавируса зарегистрирована у 30 водителей международных перевозок, - заявил вице-премьер.

