 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 ноября

02 ноября

Популярное

В Монголии из-за Бурятии закрыли свободную торговую зону

В Монголии из-за Бурятии закрыли свободную торговую зону
Общество,  Фото:агентство «Монцамэ»
«Алтанбулаг» прекратил работу в связи с COVID-19 в Кяхтинском районе

Чрезвычайная комиссия аймака Сэлэнгэ в Монголии провела заседание, на котором решено было закрыть свободную торговую зону «Алтанбулаг» на неопределенный срок. Причиной стало распространение коронавирусной инфекции в соседнем Кяхтинском районе Бурятии, сообщает агентство «Монцамэ».

Ранее, 30 октября, на своем внеочередном заседании кабмин Монголии решил временно закрыть пограничные пункты пропуска «Цагаан нуур» и «Боршоо». В тот же день вице-премьер Янгугийн Содбаатар выступил с официальным заявлением относительно решений кабмина

- Правительство приняло решение приостановить деятельность ППП «Цагаан нуур» и «Боршоо» на монголо-российской границе на срок до 21 дня для предотвращения и снижения риска распространения коронавирусной инфекции внутри страны. В соседних приграничных регионах растет заболеваемость коронавирусом, особенно среди водителей-дальнобойщиков. В настоящее время в Монголии инфекция коронавируса зарегистрирована у 30 водителей международных перевозок, - заявил вице-премьер.
коронавирус Монголия Бурятия свободная торговая зона Кяхтинский район
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии продлено заочное подтверждение инвалидности
В Бурятии продлено заочное подтверждение инвалидности
Общество, 03.11.2020
Облегчённый порядок освидетельствования будет действовать до 1 марта 2021 года
В Иркутской области запретили региональные соревнования
В Иркутской области запретили региональные соревнования
Общество, 03.11.2020
Также под запрет попали муниципальные и школьные турниры
«Им не место среди людей!»: Вышел фильм про иркутских молоточников
«Им не место среди людей!»: Вышел фильм про иркутских молоточников
Общество, 03.11.2020
Фильм рассказывает, как примерные мальчики превратились в хладнокровных убийц
Известный художник мечтает раскрасить гостиницу «Бурятия»
Известный художник мечтает раскрасить гостиницу «Бурятия»
Общество, 03.11.2020
Художник Зорикто Доржиев и скульптор Баир Сундупов предлагают городу яркие проекты
Ещё почти 300 забайкальцев вылечились от коронавируса
Ещё почти 300 забайкальцев вылечились от коронавируса
Общество, 03.11.2020
Более восьми тысяч сняты с меднаблюдения
В Бурятии отменили «картофельный» карантин
В Бурятии отменили «картофельный» карантин
Общество, 03.11.2020
Карантин действовал 10 лет на шести тысячах гектаров
В Улан-Удэ развернут ковидный стационар для заражённых беременных
В Улан-Удэ развернут ковидный стационар для заражённых беременных
Общество, 03.11.2020
Ковидный стационар появится в городском роддоме  Улан-Удэ
Бурятский театр покажет балет «Сон в летнюю ночь» онлайн
Бурятский театр покажет балет «Сон в летнюю ночь» онлайн
Общество, 03.11.2020
Бурятский оперный театр присоединяется к «Ночи искусств»
Скончалась вдова известного бурятского писателя
Скончалась вдова известного бурятского писателя
Общество, 03.11.2020
Лхамасу Батожабай скончалась на 97-м году жизни
Бурятский цирк «переместился в другое пространство»
Бурятский цирк «переместился в другое пространство»
Общество, 03.11.2020
Артисты цирка снялись в загадочном клипе
В Бурятии представят клип «Би буряад»
В Бурятии представят клип «Би буряад»
Общество, 03.11.2020
Это песня о любви, ответственности и о людях, живущих в Бурятии, какой бы национальности они не были

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^