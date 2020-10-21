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В Бурятии войска связи отметили профессиональный праздник

В Бурятии войска связи отметили профессиональный праздник
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Отличившиеся военнослужащие получили награды и новые звания

Военнослужащие-связисты общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, отметили День военного связиста. В ходе торжественных мероприятий командиры соединений и воинских частей поздравили военнослужащих с профессиональным праздником и вручили отличившимся награды и ценные подарки.

За высокие показатели в боевой подготовке и в ходе сдаче контрольной проверки за летний период обучения ряду военнослужащих были присвоены воинские звания. Для всех собравшихся в этот праздничный день командованием общевойскового объединения был организован концерт с участием ансамбля «Селенга» и музыкальных коллективов города Улан-Удэ.

- 20 октября ежегодно отмечается День военного связиста. Военная связь является неотъемлемой составной частью управления Вооруженными Силами РФ, его материальной основой, а войска связи — это специальные войска, предназначенные для установления систем связи между войсками и силами в мирное и военное время, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
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