Отличившиеся военнослужащие получили награды и новые звания
Военнослужащие-связисты общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, отметили День военного связиста. В ходе торжественных мероприятий командиры соединений и воинских частей поздравили военнослужащих с профессиональным праздником и вручили отличившимся награды и ценные подарки.
За высокие показатели в боевой подготовке и в ходе сдаче контрольной проверки за летний период обучения ряду военнослужащих были присвоены воинские звания. Для всех собравшихся в этот праздничный день командованием общевойскового объединения был организован концерт с участием ансамбля «Селенга» и музыкальных коллективов города Улан-Удэ.
- 20 октября ежегодно отмечается День военного связиста. Военная связь является неотъемлемой составной частью управления Вооруженными Силами РФ, его материальной основой, а войска связи — это специальные войска, предназначенные для установления систем связи между войсками и силами в мирное и военное время, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятии войска связи отметили профессиональный праздник
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