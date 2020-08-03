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В Улан-Удэ трамваи дезинфицируют днём и ночью

В Улан-Удэ трамваи дезинфицируют днём и ночью
Общество, 
Во всех трамваях Улан-Удэ проводится постоянная дезинфекция

Дезинфекция проводится ночью и днём в депо, а также в течение дня на конечных остановках Шишковка и Мелькомбинат. Дезинфицирующим средством обрабатываются поручни, сиденья. Фотографии процесса опубликовало МУП «Управление трамвая» на своей странице.


В общественных местах, в том числе в транспорте, в Бурятии действует масочный режим.
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