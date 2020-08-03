В Улан-Удэ трамваи дезинфицируют днём и ночью

Дезинфекция проводится ночью и днём в депо, а также в течение дня на конечных остановках Шишковка и Мелькомбинат. Дезинфицирующим средством обрабатываются поручни, сиденья. Фотографии процесса опубликовало МУП «Управление трамвая» на своей странице.





В общественных местах, в том числе в транспорте, в Бурятии действует масочный режим.