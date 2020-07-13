В Иркутской области установят 6 пунктов весогабаритного контроля

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Первые три автоматизированных пункта будут созданы в этом году



В Иркутской области установят шесть автоматизированных пунктов весогабаритного контроля. В 2020 году на это направлено 170,7 миллионов рублей, 180 миллионов рублей запланировано в 2021 году.



Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина сообщила, что первый контракт на проведение работ уже заключён. По нему работы ведут на автодороге Иркутск – Оса – Усть-Уда. Завершить их планируется 15 июля 2020 года. Ещё по двум пунктам, которые в этом году будут созданы на автодорогах Иркутск – Усть-Ордынский и Иркутск – Большое Голоустное, идут конкурсные процедуры.



Кроме того, в настоящее время разрабатывается проектная документация «Обустройство региональной автоматизированной системы весогабаритного контроля региональных автомобильных дорог Иркутской области», предусматривающая создание автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах Черемхово – Голуметь – Онот, Тельма – Раздолье, Братск – Усть-Илимск. Их установят в 2021 году.



Автоматизированные пункты весогабаритного контроля будут фиксировать превышение весовой нагрузки, габаритные параметры транспорта, его скорость, осевые нагрузки, число осей и расстояние между ними. Остановка машин для этого не потребуется.



- Дороги Иркутской области разрушают тяжёлые грузовики и лесовозы, которые продавливают покрытие. Автоматизированные пункты весогабаритного контроля помогут фиксировать такие случаи, штрафовать нарушителей и сохранять автодороги, – сказала Светлана Свиркина.



Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

