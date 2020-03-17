В Улан-Удэ мальчик едва не умер во время отжиманий



Аневризма – аномальное строение сосудов, в отношении головного мозга это особенно критично. Потому что в любой момент образование может разорваться. Кровь может излиться под оболочку, а может в вещество головного мозга. И та, и другая ситуация чреваты высокой вероятностью развития летального исхода. И если люди выживают, в большинстве случаев становятся тяжёлыми инвалидами.



Эндоваскулярная хирургия – оперативные вмешательства без разреза. Через пункцию (прокол) бедренной или лучевой артерии по просвету артерии под рентген-контролем и контрастированием в целевой орган проводятся необходимые инструменты, и производится внутрисосудистая операция при помощи отделяемых микроспиралей, стентов, баллон-катетеров.



Бригада скорой помощи доставила в Детскую республиканскую больницу мальчика. У ребёнка диагностировали ангиографию головного мозга. После осмотра ребёнка перевели в Республиканскую больницу имени Семашко.- На проведённой церебральной ангиографии в отделении РХМДиЛ (отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения – прим. ред.), врачи подтвердили разрыв аневризмы передней мозговой артерии, что стало причиной кровоизлияния в мозг. Риск повторного кровоизлияния, которое могло привести к летальному исходу, был очень велик, поэтому было принято решение о проведении экстренной операции, - сообщили в пресс-службе республиканской больницы.Была экстренно сформирована операционная бригада опытных специалистов. Из-за сложного месторасположения и формы аневризмы, а также из-за отёка мозга, вызванного уже случившимся кровоизлиянием, вмешательство было очень затруднено.Врачам удалось провести тотальную эндоваскулярную эмболизацию аневризмы и полностью выключить её из кровотока - данные ангиографии подтвердили успешное проведение операции.После вмешательства пациент был переведён в реанимационное отделение. Врачи проводили комплексную терапию и добились положительной динамики и восстановления сознания.По словам матери двенадцатилетнего мальчика, он был абсолютно здоров - «Даже гриппом болел очень редко». Разрыв сосуда произошёл внезапно, когда мальчик делал отжимания дома, и прямо на полу ему стало плохо. Никто не ожидал, что у ребёнка возникнут серьёзные проблемы со здоровьем.Сейчас его уже перевели в Детскую республиканскую клиническую больницу. Риски повторного разрыва и риски осложнений от произошедшего кровоизлияния устранены и сведены к минимуму. Тем не менее, улан-удэнец ещё несколько дней проведёт в больнице под наблюдением специалистов.Мама мальчика выражает огромную благодарность всем врачам за оперативную постановку диагноза и успешно проведённую операцию.