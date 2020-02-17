Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан

Для этого нужно предварительно записаться



Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова 21 февраля в прокуратуре Заиграевского района, по адресу посёлок Заиграево, улица Серова, 8 «а», проведёт приём граждан.



Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру района лично либо по телефонам: 8(301-36) 4-14-06, 4-18-44.



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