Для этого нужно предварительно записаться
Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова 21 февраля в прокуратуре Заиграевского района, по адресу посёлок Заиграево, улица Серова, 8 «а», проведёт приём граждан.
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру района лично либо по телефонам: 8(301-36) 4-14-06, 4-18-44.
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Общество, Фото:
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