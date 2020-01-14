 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Января

13 Января

Популярное

В Бурятии победителю турнира по hээр шаалган подарили валуха

В Бурятии победителю турнира по hээр шаалган подарили валуха
Общество, 
Турнир прошёл в селе Жаргаланта

11 января в селе Жаргаланта Селенгинского района Бурятии провели турнир по традиционным бурятским играм - hээр шаалган и шагай наадан. Соревнования посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В турнире, который стал настоящим праздником для сельчан, приняли участие 26 человек из сёл Харгана, Жаргаланта, Сутой и Гусиноозёрск.

Всем призёрам вручены медали, грамоты и денежные призы. Абсолютным чемпионом турнира по разбиванию хребтовой кости стал Арсалан Халзанов из села Жаргаланта. А главный приз – валух (кастрированный баран) – достался жаргалантуйцу Тимуру Бальжиеву, победителю турнира среди юношей в возрасте 16-18 лет.

- На судейской коллегии было принято решение, что валух будет присужден юношам для более эффективного продвижения этноспорта среди молодёжи, - прокомментировал «Байкал-Daily» глава села Жаргаланта Цыретор Халзанов.

Отметим, что призовой фонд турнира был собран усилиями самих сельчан.

национальные виды спорта
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии победителю турнира по hээр шаалган подарили валуха
В Бурятии победителю турнира по hээр шаалган подарили валуха
Общество, 14.01.2020
Турнир прошёл в селе в Селенгинском районе
Сотрудница ОМОН Бурятии выиграла чемпионат по лёгкой атлетике
Сотрудница ОМОН Бурятии выиграла чемпионат по лёгкой атлетике
Общество, 14.01.2020
Анна Фёдорова стала лучшей на дистанциях в 1500 и 3000 метров
Коллектив Бурятской таможни стали одним из лучших на Дальнем Востоке
Коллектив Бурятской таможни стали одним из лучших на Дальнем Востоке
Общество, 14.01.2020
Конкурс среди таможенников проходил в прошлом году
Первый фестиваль современной музыки пройдёт в Улан-Удэ
Первый фестиваль современной музыки пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 14.01.2020
Состоится фестиваль в конце февраля
Улан-удэнка «выбила» путёвку в детсад через суд
Улан-удэнка «выбила» путёвку в детсад через суд
Общество, 14.01.2020
Мэрию Улан-Удэ обязали устроить трёхлетнюю девочку в детский сад
В Улан-Удэ собирают батарейки на утилизацию
В Улан-Удэ собирают батарейки на утилизацию
Общество, 14.01.2020
Батарейки отправятся на переработку в Челябинск
Случаев гриппа в Бурятии пока не было
Случаев гриппа в Бурятии пока не было
Общество, 14.01.2020
В Бурятии от гриппа привито 533 тысячи человек
«Это капец!»: Запись в новые детсады Улан-Удэ вызвала ажиотаж
«Это капец!»: Запись в новые детсады Улан-Удэ вызвала ажиотаж
Общество, 14.01.2020
Родители с утра атаковали комитет по образованию. ВИДЕО
Житель Бурятии поразил соцсети тренировкой по разбиванию хребтовой кости
Житель Бурятии поразил соцсети тренировкой по разбиванию хребтовой кости
Общество, 14.01.2020
На видео мужчина ребром ладони совершает мощные удары по тяжёлым гирям
В Иркутске открылся новый детский сад
В Иркутске открылся новый детский сад
Общество, 14.01.2020
Его смогут посещать 350 малышей
В Бурятии температура опускалась до -43
В Бурятии температура опускалась до -43
Общество, 14.01.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 января по республике переменная облачность
Бурятские борцы стали призёрами турнира в Красноярске
Бурятские борцы стали призёрами турнира в Красноярске
Общество, 13.01.2020
Три медали завоевала женская сборная, две медали – у мужчин
Иркутская область проведёт первенство по биатлону
Иркутская область проведёт первенство по биатлону
Общество, 13.01.2020
Планируемое число участников индивидуальной гонки – 100 человек

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^