В Бурятии победителю турнира по hээр шаалган подарили валуха

Отметим, что призовой фонд турнира был собран усилиями самих сельчан.







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11 января в селе Жаргаланта Селенгинского района Бурятии провели турнир по традиционным бурятским играм - hээр шаалган и шагай наадан. Соревнования посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.В турнире, который стал настоящим праздником для сельчан, приняли участие 26 человек из сёл Харгана, Жаргаланта, Сутой и Гусиноозёрск.Всем призёрам вручены медали, грамоты и денежные призы. Абсолютным чемпионом турнира по разбиванию хребтовой кости стал Арсалан Халзанов из села Жаргаланта. А главный приз – валух (кастрированный баран) – достался жаргалантуйцу Тимуру Бальжиеву, победителю турнира среди юношей в возрасте 16-18 лет.- На судейской коллегии было принято решение, что валух будет присужден юношам для более эффективного продвижения этноспорта среди молодёжи, - прокомментировал «Байкал-Daily» глава села Жаргаланта Цыретор Халзанов.