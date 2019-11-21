В Иркутске разыскивают родственников погибших красноармейцев

Бойцы 2-го стрелкового батальона 763 стрелкового полка погибли в Ленинградской области



В Иркутске разыскиваются родственники военнослужащих второго стрелкового батальона 763 стрелкового полка 114 стрелковой дивизии, погибших в период Великой Отечественной войны у деревни Никифоровая Винницкого района Ленинградской области. В списке значатся 49 бойцов, 17 из них до начала войны проживали на территории Иркутска.



Военный комиссариат Иркутской области разыскивает родственников красноармейцев с целью уведомить их о месте захоронения бойцов:

Махалев Григорий Владимирович, 1912 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 5, кв. 14;

Толмачев Степан Сергеевич, 1910 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. Чкалова, 16;

Устюгов Иван Дмитриевич, 1913 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. Рабочая, 12;

Синенков Николай Ильич, 1906 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. Леговская, 2;

Голик Степан Васильевич, 1915 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. Коминтерна, 47, кв. 4;

Голубь Георгий Ефимович, 1909 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. 7-я Советская, 34;

Клепиков Ефим Петрович, 1907 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 6, кв. 55;

Пономарев Сергей Прокопьевич, 1913 г.р., проживал в Иркутске;

Рожковский Лука Константинович, 1912 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. Освобождения, 1;

Солдатов Александр Иванович, 1913 г.р., проживал по адресу: Иркутск, предместье Марата, ул. Нестеровская, 2;

Шевелев Евстафий Матвеевич, 1909 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. Комиссаровская, 53;

Горкунов Арефий Лукьянович, 1910 г.р., проживал в Иркутске;

Гилев Иннокентий Степанович, 1915 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. Малокаштаковская, 4;

Зуев Павел Иванович, 1910 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109;

Кирюмок Петр Корнеевич, 1914 г.р., проживал по адресу: Иркутск, предместье Марата, ул. Огородная, 12;

Черенок Иван Андреевич, 1911 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. Верхняя набережная, 123;

Бородоченко Сергей Иннокентьевич, 1905 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. Ремесленная, 23.



Дополнительную информацию можно получить в военном комиссариате Иркутской области по телефону 20-89-81. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

