В Иркутске разыскивают родственников погибших красноармейцев

Бойцы 2-го стрелкового батальона 763 стрелкового полка погибли в Ленинградской области
В Иркутске разыскиваются родственники военнослужащих второго стрелкового батальона 763 стрелкового полка 114 стрелковой дивизии, погибших в период Великой Отечественной войны у деревни Никифоровая Винницкого района Ленинградской области. В списке значатся 49 бойцов, 17 из них до начала войны проживали на территории Иркутска.
Военный комиссариат Иркутской области разыскивает родственников красноармейцев с целью уведомить их о месте захоронения бойцов:
Махалев Григорий Владимирович, 1912 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 5, кв. 14;
Толмачев Степан Сергеевич, 1910 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. Чкалова, 16;
Устюгов Иван Дмитриевич, 1913 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. Рабочая, 12;
Синенков Николай Ильич, 1906 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. Леговская, 2;
Голик Степан Васильевич, 1915 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. Коминтерна, 47, кв. 4;
Голубь Георгий Ефимович, 1909 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. 7-я Советская, 34;
Клепиков Ефим Петрович, 1907 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 6, кв. 55;
Пономарев Сергей Прокопьевич, 1913 г.р., проживал в Иркутске;
Рожковский Лука Константинович, 1912 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. Освобождения, 1;
Солдатов Александр Иванович, 1913 г.р., проживал по адресу: Иркутск, предместье Марата, ул. Нестеровская, 2;
Шевелев Евстафий Матвеевич, 1909 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. Комиссаровская, 53;
Горкунов Арефий Лукьянович, 1910 г.р., проживал в Иркутске;
Гилев Иннокентий Степанович, 1915 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. Малокаштаковская, 4;
Зуев Павел Иванович, 1910 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109;
Кирюмок Петр Корнеевич, 1914 г.р., проживал по адресу: Иркутск, предместье Марата, ул. Огородная, 12;
Черенок Иван Андреевич, 1911 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. Верхняя набережная, 123;
Бородоченко Сергей Иннокентьевич, 1905 г.р., проживал по адресу: Иркутск, ул. Ремесленная, 23.
Дополнительную информацию можно получить в военном комиссариате Иркутской области по телефону 20-89-81. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В Иркутске разыскивают родственников погибших красноармейцев
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