В Улан-Удэ проведут конкурс учителей бурятского языка

Их педагогический стаж должен составлять не менее трёх лет



Конкурс для учителей бурятского языка и литературы пройдёт в Улан-Удэ с 20 по 22 ноября. 20 ноября в 10:00 в бурятской гимназии №29 состоится торжественное открытие городского конкурса «Эрхим багша – 2019». Его участниками станут учителя бурятского языка и литературы, педагогический стаж которых составляет не менее трёх лет.



Конкурсанты будут соревноваться в творческих презентациях на тему уникальности, красоты и богатства бурятского языка, проведении профессионального и эффективного учебного занятия, мастер-классов и классного часа.



Основная цель конкурса – выявление талантливых учителей бурятского языка и литературы, их поддержки и поощрения, распространения передового педагогического опыта лучших учителей города и инновационных технологий в организации образовательного процесса. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию г. Улан-Удэ.

