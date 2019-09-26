В Бурятии полицейского уволили за слишком дорогой дом

Полицейский купил дом, стоимость которого выше дохода его семьи за три года



Сотрудника отдела МВД России по Прибайкальскому району уволили за коррупционное правонарушение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Прокуратура района установлено, что в 2017 году полицейский приобрёл вместе с супругой и двумя несовершеннолетними детьми жилой дом и земельный участок. Расходы на покупку недвижимости существенно превысили совокупный доход всех членов семьи за три предшествующих года.



- Несмотря на заключение крупной сделки, сотрудник полиции не представил сведения о расходах за 2017 год в отношении себя, супруги и несовершеннолетних детей, - уточнили в прокуратуре.



Прокурор Прибайкальского района в связи с допущенным нарушением федерального закона «О противодействии коррупции» внёс представление заместителю министра внутренних дел по республике о привлечении виновного лица к дисциплинарной ответственности.



Министерство инициировало процедуру контроля за расходами этого сотрудника и уволило его со службы ввиду утраты доверия.

