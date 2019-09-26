Полицейский купил дом, стоимость которого выше дохода его семьи за три года
Сотрудника отдела МВД России по Прибайкальскому району уволили за коррупционное правонарушение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Прокуратура района установлено, что в 2017 году полицейский приобрёл вместе с супругой и двумя несовершеннолетними детьми жилой дом и земельный участок. Расходы на покупку недвижимости существенно превысили совокупный доход всех членов семьи за три предшествующих года.
- Несмотря на заключение крупной сделки, сотрудник полиции не представил сведения о расходах за 2017 год в отношении себя, супруги и несовершеннолетних детей, - уточнили в прокуратуре.
Прокурор Прибайкальского района в связи с допущенным нарушением федерального закона «О противодействии коррупции» внёс представление заместителю министра внутренних дел по республике о привлечении виновного лица к дисциплинарной ответственности.
Министерство инициировало процедуру контроля за расходами этого сотрудника и уволило его со службы ввиду утраты доверия.
В Бурятии полицейского уволили за слишком дорогой дом
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