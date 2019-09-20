Призывать в армию смогут мужчин без прописки

Это лишит «уклонистов» возможности избегать призыва



Минобороны России подготовило поправки в положение о воинском учете, согласно которым военкоматы возьмут на учет проживающих в их районе молодых людей, не имеющих регистрации. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на текст поправок и источники в ведомстве.



Действующую формулировку об учете граждан «по месту их жительства или месту пребывания (на срок более трех месяцев)», означающую, что к военкомату приписываются только имеющие постоянную или временную регистрацию в его районе, дополнят поправкой «в том числе не подтвержденным регистрацией по месту жительства или месту пребывания». Искать потенциальных призывников будут по месту учебы или работы.



В пояснительной записке к проекту поправок подчеркивается, что его принятие позволит обеспечить права призывников, которые не могут пройти воинскую службу или поступить в военное учебное заведение. Также эта мера улучшит качество воинского учёта, лишив «уклонистов» возможности избегать призыва, переезжая в другой населённый пункт, уточняет «Известия».



