Это лишит «уклонистов» возможности избегать призыва
Минобороны России подготовило поправки в положение о воинском учете, согласно которым военкоматы возьмут на учет проживающих в их районе молодых людей, не имеющих регистрации. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на текст поправок и источники в ведомстве.
Действующую формулировку об учете граждан «по месту их жительства или месту пребывания (на срок более трех месяцев)», означающую, что к военкомату приписываются только имеющие постоянную или временную регистрацию в его районе, дополнят поправкой «в том числе не подтвержденным регистрацией по месту жительства или месту пребывания». Искать потенциальных призывников будут по месту учебы или работы.
В пояснительной записке к проекту поправок подчеркивается, что его принятие позволит обеспечить права призывников, которые не могут пройти воинскую службу или поступить в военное учебное заведение. Также эта мера улучшит качество воинского учёта, лишив «уклонистов» возможности избегать призыва, переезжая в другой населённый пункт, уточняет «Известия».
Призывать в армию смогут мужчин без прописки
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