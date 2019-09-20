В горах Бурятии разведчики уничтожали «склады с боеприпасами»

Условный противник превышал численность разведгрупп в три раза



В Бурятии разведывательные подразделения уничтожили склады с боеприпасами условного противника в горной местности.



Разведчики совершили многокилометровый марш в горах, используя специальное снаряжение для преодоления перевалов с вертикальными подъёмами и спусками. Также военнослужащие использовали приборы ночного видения для передвижения группы ночью.



По прибытию в назначенное место, первая группа разведчиков искала замаскированные склады условного противника и уничтожала крупнокалиберными пулеметами. Вторая группа при помощи специального снаряжения вошла через крышу здания и заложила по всему периметру складов подрывные имитационные заряды ИМ-100.



Кроме того, разведгруппы удерживали выгодные высоты, вступив в учебный бой с диверсионными разведывательными группами условного противника на подходах к складам, которые позволяли контролировать горные маршруты.



В ходе выполнения задач были задействованы беспилотные летательные аппараты и автоматическое оружие с глушителями.



Также к мероприятию боевой подготовки были привлечены военнослужащие мотострелкового подразделения танкового соединения. Они выступили в роли условного противника, в три раза превышающего численность разведгруппы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

