В Братск приедут гости из Дархана
С 4 по 6 сентября в Братске пройдёт первая международная российско-монгольская выставка-ярмарка. Мероприятие состоится в связи с установлением побратимских отношений между городами Братском и Дарханом.
В Братск приедут делегации монгольских производителей в сферах строительства, медицины, туризма, деревообработки и пчеловодства. Гости из Дархана представят изделия из кожи, шерсти яка и овечьей шерсти, кашемир и текстиль, продукты пчеловодства и многое другое.
Ярмарка будет работать с 4 по 6 сентября, с 11 до 19 часов в ТКЦ «Братск-Арт».
Напомним, что в мае этого года в ходе проведения IV Братского экономического форума мэром Братска Сергеем Серебренниковым и главой города Дархана Чимэд Энхбатом было подписано соглашение об установлении побратимских отношений между городами Братском и Дарханом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Братска.
В Иркутской области состоится ярмарка городов-побратимов
Общество, Фото:
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