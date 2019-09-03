В Иркутской области состоится ярмарка городов-побратимов

В Братск приедут гости из Дархана



С 4 по 6 сентября в Братске пройдёт первая международная российско-монгольская выставка-ярмарка. Мероприятие состоится в связи с установлением побратимских отношений между городами Братском и Дарханом.



В Братск приедут делегации монгольских производителей в сферах строительства, медицины, туризма, деревообработки и пчеловодства. Гости из Дархана представят изделия из кожи, шерсти яка и овечьей шерсти, кашемир и текстиль, продукты пчеловодства и многое другое.



Ярмарка будет работать с 4 по 6 сентября, с 11 до 19 часов в ТКЦ «Братск-Арт».



Напомним, что в мае этого года в ходе проведения IV Братского экономического форума мэром Братска Сергеем Серебренниковым и главой города Дархана Чимэд Энхбатом было подписано соглашение об установлении побратимских отношений между городами Братском и Дарханом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Братска.

