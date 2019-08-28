В Бурятии на собственника заросшего участка составили протокол

Участок земли в Кабанском районе не использовался по назначению
Государственный инспектор Россельхознадзора провёл рейдовый осмотр земельного участка сельхозназначения площадью 2,6 гектара, расположенного вблизи села Дулан Кабанского района.
В ходе рейда выявлено нарушение законодательства: земля не используется для выращивания сельхозпродукции, отсутствуют признаки работ по возделыванию сельскохозяйственных культур, участок не огорожен, не распахан, зарос деревьями (сосной и берёзой), высота которых составляет от одного до двух и больше метров, что подтверждает неиспользование участка для сельхозпроизводства более трёх лет.
- На основании результатов рейда проведена внеплановая документарная проверка. В отношении собственника составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленного нарушения, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятии
Подобное нарушение выявлено у собственницы земельного участка сельхозназначения площадью 5 359 кв. м также вблизи села Дулан Кабанского района.
В ходе проверочного мероприятия установлено, что земля не используется по назначению и заросла древесно-кустарниковой, многолетней сорной растительностью на 80% от всей площади участка. Тем самым не соблюдаются правила противопожарного режима, которые утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390.
Согласно законодательству, правообладатели земельных участков сельхозназначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
Нарушение требований законодательства попадает под санкцию ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ.
- Так как надел находится в собственности менее трёх лет, для профилактики владельцам направлены предостережения, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.
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