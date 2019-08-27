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В Чите пройдёт фестиваль балалайки, баяна и домры

В Чите пройдёт фестиваль балалайки, баяна и домры
Общество,  Фото:pixabay.com
В Забайкалье приедут музыканты из Якутии, Красноярска и Новосибирска

С 1 по 13 октября в Чите пройдёт восьмой музыкальный фестиваль «Жизнь в гармонии». В краевой филармонии состоятся шесть совершенно разных по энергетике концертов профессиональных артистов – представителей Забайкалья, Республики Саха (Якутия), Красноярска и Новосибирска.

Русская инструментальная музыка держится на «трёх китах»: балалайка, баян, и домра – эти три монументальных инструмента пройдут красной нитью во всех концертах фестиваля.

1 октября в 18:30 «Жизнь в гармонии» откроет ансамбль балалаечников «Баланс» государственного оркестра филармонии Якутии. Гости фестиваля смогут услышать не только обработки народных мелодий, оригинальных сочинений, музыку современных композиторов Якутии и России, но и обработки саундтреков к популярным кинофильмам, а также хиты известных исполнителей и музыкальных коллективов, таких как Майкл Джексон, Мадонна, «Eagles», «Apocalyptica» и других.

5 октября в 16:00 фестиваль продолжит харизматичный дуэт баянистов «SiB - Duo» из Новосибирска с программой «От Барроко…». Слушатели смогут насладиться произведениями мировой и русской классики, современной и эстрадной музыкой, джазом и обработкой народных мелодий.

10 октября в 15:00 начнётся детская программа фестиваля. Красноярский филармонический русский оркестр имени Бардина исполнит для юных зрителей программу «Путешествие в сказку». В этот же день в 18:30 на большой сцене краевой филармонии снова выступят красноярцы с новой экспериментальной программой «Soundtrack», где знакомая музыка из кинофильмов зазвучит совершенно по-новому. Оба концерта пройдут в рамках программы министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

12 октября в 16:00 на сцене краевой филармонии прозвучат произведения известных композиторов в исполнении Русского инструментального ансамбля имени Н.П. Будашкина и солистов домристов: заслуженного артиста РФ Александра Руденко, заслуженного деятеля искусств Забайкальского края Сергея Колядина, а также лауреатов международных конкурсов.

13 октября в 16:00 фестиваль завершит грандиозный концерт дуэта баяна и органа «Изящество барокко и буря романтизма». Перед любителями музыки выступят в дуэте лауреат международных конкурсов Евгений Скрипченко (баян) и лауреат международных и всероссийских конкурсов Елена Есина (орган). В программе прозвучат произведения известных композиторов, таких как: Иоганн Себастьян Бах, Ференц Лист, Леон Боэльман, Ришар Гальяно, Игорь Стравинский и Виктор Гридин. Об этом сообщает пресс-служба краевой филармонии.

Возрастное ограничение 6+
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