В Бурятии внучка украла деньги у бабушки

Деньги она потратила на личные нужды



4 июня 66-летняя жительница Закаменского района Бурятии обратилась в полицию с заявлением о краже денег с банковской карты. Пропажу денег пенсионерка обнаружила при попытке оплатить коммунальные услуги. Ущерб составил около 27 тысяч рублей.



Выяснилось, что к преступлению причастна её не судимая, безработная 25-летняя внучка.



Следствием установлено, что она загрузила в свой телефон специальное мобильное приложение, после чего неоднократно перечисляла деньги с банковской карты пенсионерки на счёт своего супруга.



Деньги злоумышленница потратила на личные нужды.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.