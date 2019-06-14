Деньги она потратила на личные нужды
4 июня 66-летняя жительница Закаменского района Бурятии обратилась в полицию с заявлением о краже денег с банковской карты. Пропажу денег пенсионерка обнаружила при попытке оплатить коммунальные услуги. Ущерб составил около 27 тысяч рублей.
Выяснилось, что к преступлению причастна её не судимая, безработная 25-летняя внучка.
Следствием установлено, что она загрузила в свой телефон специальное мобильное приложение, после чего неоднократно перечисляла деньги с банковской карты пенсионерки на счёт своего супруга.
Деньги злоумышленница потратила на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии внучка украла деньги у бабушки
Общество, Фото:
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