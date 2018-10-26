Фестиваль омуля пройдёт в Листвянке

27 октября в посёлке Листвянка в четвёртый раз состоится ежегодный фестиваль омуля



Основная площадка будет расположена на территории ГК «Легенда Байкала». Организатор фестиваля – автономная некоммерческая организация «Живи на Байкале». Начало мероприятия – в 13:00, сообщает администрация Иркутского района.



В программе фестиваля - приготовление ухи из разных видов рыбы, концерт, конкурсы, ярмарка.



Специальным гостем фестиваля станет медведь Маня, проживающая в Листвянском контактном зоопарке.



На мероприятии будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.



