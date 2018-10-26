27 октября в посёлке Листвянка в четвёртый раз состоится ежегодный фестиваль омуля
Основная площадка будет расположена на территории ГК «Легенда Байкала». Организатор фестиваля – автономная некоммерческая организация «Живи на Байкале». Начало мероприятия – в 13:00, сообщает администрация Иркутского района.
В программе фестиваля - приготовление ухи из разных видов рыбы, концерт, конкурсы, ярмарка.
Специальным гостем фестиваля станет медведь Маня, проживающая в Листвянском контактном зоопарке.
На мероприятии будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.
Фестиваль омуля пройдёт в Листвянке
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