Волонтёры в Улан-Удэ ищут пропавшего дедушку













Приметы пропавшего: азиатской внешности, на вид 70 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см., глаза карие, волосы седые.



Особые приметы: шрам на левой ноге 10 см.



Был одет в пиджак серого цвета, светлую рубашку, тёмные брюки и коричневые туфли.



Всех, располагающих информацией о местонахождении пенсионера, просят сообщить по телефонам: 02 (полиция), 29-58-02 (дежурная часть), 8-902-563-04-30 (волонтёры).















Однако поисковикам всё-таки удалось помочь другому пожилому человеку, которому стало плохо на улице. Мужчина отказался от госпитализации и волонтёры доставили его домой.







азиатской внешности, на вид 70 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см., глаза карие, волосы седые.шрам на левой ноге 10 см.в пиджак серого цвета, светлую рубашку, тёмные брюки и коричневые туфли.Всех, располагающих информацией о местонахождении пенсионера, просят сообщить по телефонам: 02 (полиция), 29-58-02 (дежурная часть), 8-902-563-04-30 (волонтёры).

В Улан-Удэ продолжаются поиски 78-летнего Анатолия Николаева. Как сообщал «Байкал-Daily», дедушка пропал 2 недели назад и до сих пор не нашёлся.В пятницу, 29 июня, добровольцы из отряда имени Дамира Сагдеева провели поисковую операцию.- Группа волонтёров произвела осмотр местности, опрос местного населения и расклейку ориентировок в районе посёлках Сокол, Аэропорт и близлежащих ДНТ. Пока, к сожалению, Анатолий Николаев не найден, но поисковые мероприятия будут продолжены, - сообщают добровольцы.