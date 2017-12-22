Потомки гуннов в Бурятии отпраздновали День рождения Солнца (фоторепортаж)

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На празднике провели древний шаманский ритуал. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



В пригороде Улан-Удэ, возле Гуннского городища, отпраздновали День рождения Солнца.



Этот древнейший праздник отмечается на второй день после зимнего солнцестояния, самого короткого дня в году. Уже с 22 декабря день начинает постепенно расти.



С восходом Солнца близ Гуннского городища был проведён шаманский ритуал подношения Солнцу. Участники обряда также посетили Город Хунну, где идёт реконструкция жилищ гуннов.



У древних славян праздник Солнца известен как Зимний Солнцеворот и Коляда.

