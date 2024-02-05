В Бурятии вор, взломавший пункт выдачи заказов, глупо попался

Бывший сотрудник пункта подбил на кражу друзей



В посёлке Таксимо Муйского района оперативники раскрыли кражу товаров из пункта выдачи товаров, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Кража произошла ночью 13 января. Причинённый ущерб составил около 38 тысяч рублей.



Ворами оказались трое местных жителей в возрасте от 18 до 20 лет, старший из которых ранее работал в этом ПВЗ. Когда друзья распивали спиртное в кафе, он и предложил им взломать точку доставки и похитить оттуда что-нибудь ценное.



Молодой человек уверял, что они останутся незамеченными: беспрепятственно пройдут в помещение, отключат электрические рубильники и видеокамеры, так как он знает, где они находятся.



Взломав служебный вход, компания проникла в пункт выдачи заказов, откуда украла 41 наименование продукции. Товары в упаковках молодые люди сложили в две большие коробки. Одну из них они осмотрели вблизи точки доставки и, не обнаружив для себя ничего ценного, там и бросили. Второй коробкой занялись на следующий день и по той же причине избавились от неё, выкинув в мусорный бак.



Примечательно, что во время совершения кражи инициатор преступления по ошибке выключил свет не в точке доставки, а в находящейся этажом выше гостинице. Благодаря этому его лицо попало на камеру видеонаблюдения до того, как оборудование было повреждено. Так его и удалось вычислить.



В содеянном задержанные признались. Двое из них – студенты колледжей, старший трудоустроен. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за угон транспорта и умышленное причинение лёгкой степени вреда здоровью, но за примирением сторон уголовное дело было прекращено.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение». Ведется следствие.



Причинённый ущерб злоумышленники возместили.

