Ожидаются пыльные бури и похолодание
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 мая на большей части республики дождь и мокрый снег, возможны грозы. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 18-23 м/с, пыльные бури.
Температура от +4 до -1, местами до -6. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-19 м/с. Температура+8,+13, местами +1,+6.
В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Днём 9-11 градусов тепла.
В Бурятии на Первомай ухудшится погода
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