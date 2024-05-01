В Бурятии на Первомай ухудшится погода

Ожидаются пыльные бури и похолодание



По данным Бурятского гидрометцентра, 1 мая на большей части республики дождь и мокрый снег, возможны грозы. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 18-23 м/с, пыльные бури.



Температура от +4 до -1, местами до -6. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-19 м/с. Температура+8,+13, местами +1,+6.



В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Днём 9-11 градусов тепла.





