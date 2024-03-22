Также было составлено 3 протокола
21 марта в Октябрьском районе столицы Бурятии прошёл рейд по профилактике нападений животных. Сотрудники районной администрации, комитета городского хозяйства, управления ветеринарии РБ, городской станции по борьбе с болезнями животных и службы отлова безнадзорных животных провели межведомственный профилактический рейд в микрорайоне Забайкальский.
В ходе рейда службой отлова было поймано 7 животных. Было составлено 3 протокола, вакцинировано 2 особи, зарегистрирована 1 собака, сообщили в администрации Октябрьского района.
В микрорайоне Улан-Удэ отловили 7 безнадзорных животных
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