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В Улан-Удэ стартовал фестиваль PIZZICATO

В Улан-Удэ стартовал фестиваль PIZZICATO
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он открылся органным концертом

17 марта в Улан-Удэ стартовал камерный фестиваль PIZZICATO. Его открыла органистка из Москвы Юлия Иконникова, давшая органный концерт в Римско-католическом приходе.

Юлия Иконникова – выпускница Московской консерватории имени Чайковского. Дипломант международных конкурсов, обладатель специального приза «Радио России» на международном конкурсе органистов имениТаривердиева. Является органисткой органного зала имени Янченко (Щапово), артистическим директором и органисткой ЦКиД «Факел» города Фрязино, заведующей органным залом и органисткой КПЦ «Дубровицы».

- Это первый органный концерт, который проходит не в рамках зимнего Рождественского фестиваля, а весной. Зрителей ждал вход по билетам — это известная практика европейских храмов. Мы рады, что наша аудитория поддержала такую идею – билеты раскупили очень быстро, - рассказала художественный руководитель Бурятской филармонии Наталия Уланова.

В программе прозвучали известные произведения для органа: Токката и фуга ре-минор, Ария из оркестровой сюиты, Хоральные прелюдии Баха, Фантазия фа-минор, Аллегро из «Маленькой ночной серенады», Адажио и Аллегро фа-минор Моцарта и др.

Фестиваль PIZZICATO продолжится 21 марта - зрителей ждёт концерт виолончелиста Бориса Андрианова и пианиста Петра Лаула (возрастное ограничение 6+).
фестиваль

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