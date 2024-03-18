В Улан-Удэ стартовал фестиваль PIZZICATO

Он открылся органным концертом



17 марта в Улан-Удэ стартовал камерный фестиваль PIZZICATO. Его открыла органистка из Москвы Юлия Иконникова, давшая органный концерт в Римско-католическом приходе.



Юлия Иконникова – выпускница Московской консерватории имени Чайковского. Дипломант международных конкурсов, обладатель специального приза «Радио России» на международном конкурсе органистов имениТаривердиева. Является органисткой органного зала имени Янченко (Щапово), артистическим директором и органисткой ЦКиД «Факел» города Фрязино, заведующей органным залом и органисткой КПЦ «Дубровицы».



- Это первый органный концерт, который проходит не в рамках зимнего Рождественского фестиваля, а весной. Зрителей ждал вход по билетам — это известная практика европейских храмов. Мы рады, что наша аудитория поддержала такую идею – билеты раскупили очень быстро, - рассказала художественный руководитель Бурятской филармонии Наталия Уланова.



В программе прозвучали известные произведения для органа: Токката и фуга ре-минор, Ария из оркестровой сюиты, Хоральные прелюдии Баха, Фантазия фа-минор, Аллегро из «Маленькой ночной серенады», Адажио и Аллегро фа-минор Моцарта и др.



Фестиваль PIZZICATO продолжится 21 марта - зрителей ждёт концерт виолончелиста Бориса Андрианова и пианиста Петра Лаула (возрастное ограничение 6+).

