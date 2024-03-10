Приехавших на родину уроженцев Бурятии потрясли цены на съёмные квартиры

В паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» появился очередной пост, посвящённый неподъёмным ценам на жильё. Один из уроженцев Бурятии сообщил: он недавно вернулся из Новосибирска, где четыре года снимал квартиры.
Наш земляк заявил, что платил за них около 30 тысяч в месяц. При этом все апартаменты были новыми, с техникой и мебелью, а подъезды – с консьержами, несколькими лифтами и камерами.
Стоимость же аренды в столице родной республики шокировала автора поста.
- Пожил у родственников, планировал завершить дела за пару месяцев. В итоге затянулось до лета. Так вот, решил снять квартиру и увидел цены. Откуда вы такие берёте – 30-40 тысяч, когда в квартирах – бабушкины кровати и телевизоры (коробки) нулевых годов? – говорится в публикации. – Просто цены не соответствуют. Вообще никак. Ладно бы хоть еврик (евроремонт – прим.) был – так ещё и полы деревянные. Что-то я не понимаю – в Улан-Удэ зарплаты с 40-50 тысяч до 80-120 подрасти успели?
Анонимный автор задался вопросом, как платить за жильё тем же студентам. И пришёл к выводу, что легче взять ипотеку и отдавать по 20 000 уже за своё.
Однако многие участники сообщества с ним не согласились, заявив, что ипотека обойдётся минимум в 30-40 тысяч в месяц, да и деньги на первоначальный взнос есть не у всех.
- За хрущёвки просят 5-6 миллионов плюс первоначальный взнос – 20% от стоимости. И плата за ипотеку в пределах 40 тысяч ежемесячно. Отсюда и аренда пляшет, – рассудила одна из подписчиц.
Пару недель назад жители бурятской столицы тоже обсуждали в соцсетях заоблачные цены на недвижимость. Из-за них многие даже готовы перебираться в другие регионы и обзаводиться собственным углом там.
Некоторые наши земляки признались, что не могут позволить себе жилищный кредит. Материнский капитал для большинства стал единственным способом приобрести квартиру.
- У многих есть желание купить квартиры. И у них по две-три работы. Но ипотеку не одобряют. Детей рожают, чтобы был маткапитал. И в большинстве случае дети – это деньги на первоначальный взнос по ипотеке, – писали интернет-пользователи.
Судя по объявлениям, размещённым на одном популярном местном сайте, за обычные однушки сегодня просят минимум 3-4 миллиона. А те, что дешевле миллиона – неблагоустроенные, да и их состояние оставляет желать лучшего.
Впрочем, стоимость съёмного жилья тоже поражает воображение. За некоторые апартаменты нужно выложить 50-60 тысяч рублей в месяц. Это преимущественно двушки и трёшки площадью от 40 квадратных метров с мебелью и техникой.
- Пожил у родственников, планировал завершить дела за пару месяцев. В итоге затянулось до лета. Так вот, решил снять квартиру и увидел цены. Откуда вы такие берёте – 30-40 тысяч, когда в квартирах – бабушкины кровати и телевизоры (коробки) нулевых годов? – говорится в публикации. – Просто цены не соответствуют. Вообще никак. Ладно бы хоть еврик (евроремонт – прим.) был – так ещё и полы деревянные. Что-то я не понимаю – в Улан-Удэ зарплаты с 40-50 тысяч до 80-120 подрасти успели?
Анонимный автор задался вопросом, как платить за жильё тем же студентам. И пришёл к выводу, что легче взять ипотеку и отдавать по 20 000 уже за своё.
Однако многие участники сообщества с ним не согласились, заявив, что ипотека обойдётся минимум в 30-40 тысяч в месяц, да и деньги на первоначальный взнос есть не у всех.
- За хрущёвки просят 5-6 миллионов плюс первоначальный взнос – 20% от стоимости. И плата за ипотеку в пределах 40 тысяч ежемесячно. Отсюда и аренда пляшет, – рассудила одна из подписчиц.
Пару недель назад жители бурятской столицы тоже обсуждали в соцсетях заоблачные цены на недвижимость. Из-за них многие даже готовы перебираться в другие регионы и обзаводиться собственным углом там.
Некоторые наши земляки признались, что не могут позволить себе жилищный кредит. Материнский капитал для большинства стал единственным способом приобрести квартиру.
- У многих есть желание купить квартиры. И у них по две-три работы. Но ипотеку не одобряют. Детей рожают, чтобы был маткапитал. И в большинстве случае дети – это деньги на первоначальный взнос по ипотеке, – писали интернет-пользователи.
Судя по объявлениям, размещённым на одном популярном местном сайте, за обычные однушки сегодня просят минимум 3-4 миллиона. А те, что дешевле миллиона – неблагоустроенные, да и их состояние оставляет желать лучшего.
Впрочем, стоимость съёмного жилья тоже поражает воображение. За некоторые апартаменты нужно выложить 50-60 тысяч рублей в месяц. Это преимущественно двушки и трёшки площадью от 40 квадратных метров с мебелью и техникой.