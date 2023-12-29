В селе Бурятии открылся новый ФАП

Его возвели в Закаменском районе
В Закаменском районе Буяртии прошло открытие нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Работы проходили в рамках программы модернизации первичного звена.
ФАП в селе Холтосон будет оказывать медицинскую помощь 643 прикреплённым сельчанам. Из них 156 детей, проживающих в этом населённом пункте.
- Это долгожданное событие для всех сельчан. ФАП в этом году построили очень быстро, всего за несколько месяцев. Это быстровозводимое модульное здание со всем необходимыми коммуникациями. Также оперативно новый фельдшерско-акушерский пункт получил лицензию на осуществление медицинской деятельности. ФАП прошёл проверку на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и уже может принимать пациентов, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.
В новом здании разместились 7 кабинетов: в том числе кабинет приёма, процедурный кабинет, две санитарные комнаты (с душевой), служебные помещения и технические комнаты с благоустроенным санузлом. ФАП полностью оснащён всем необходимым оборудованием, компьютерной техникой, акушерским креслом, смотровыми наборами, кушетками. В нём можно проводить, как вакцинацию населения, профилактические осмотры, так и оказывать медицинское обслуживание по акушерскому, лечебному, сестринскому делу, проводить экспертизу временной нетрудоспособности. Всё есть и для детского приёма, специальный пеленальный столик, отдельно весы для грудных детей и весы для взрослых, ростомер, рециркулятор.
В Закаменском районе врачи педиатры, терапевты, узкие специалисты регулярно выезжают в сельские ФАПы. И здесь в Холтосоне всё готово для выездных приёмов врачей-специалистов. Установлены манипуляционный и процедурный столы, для вакцинации, необходимое для неотложной помощи при острых состояниях пациентов.
Снаружи у нового фельдшерско-акушерского пункта установлено ограждение, оборудован вход для маломобильных граждан, скамейки и контейнер для временного хранения отходов.
На торжественной церемонии открытия жителей Закаменского района и села Холтосон поздравили представители правительства Бурятии, администрации Закаменского района, мэрии Закаменска и Закаменской ЦРБ. Почётных гостей встретили по русской и бурятской традиции хлебом солью и белой пищей.
Участников открытия порадовали вокальными выступлениями народный ансамбль «Беседушка». Кроме этого, ветеранам медицины из села Холтосон вручили ценные подарки за многолетнюю работу в здравоохранении Закаменского района.
В селе Бурятии открылся новый ФАП
Общество, Фото:
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