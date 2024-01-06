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Жительница Иркутской области в Бурятии убила друга ножкой от мангала

Жительница Иркутской области в Бурятии убила друга ножкой от мангала
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщина с мужем приехала отдохнуть на Байкале

В июне 2023 года 32-летняя жительница Иркутской области приехала с мужем и его другом в Кабанский район Бурятии отдохнуть на берег озера Байкал.

Когда супруг ушёл спать, между женщиной и его другом произошёл конфликт. Она нанесла удары по лицу и туловищу ножкой мангала, а также деревянным бруском в область головы. От полученных травм мужчина скончался на месте.

При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства, в том числе и аморальное поведение потерпевшего, явившееся поводом для совершения преступления.

Женщина признана виновной в убийстве, её приговорили к семи годам колонии общего режима.

Также с женщины взысканы процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката, в размере 31 278 рублей.

Судом апелляционной инстанции приговор оставлен без изменения, сообщает пресс-служба Кабанского районного суда. 
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