В Забайкалье бухгалтер начисляла себе «лишнюю» зарплату

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Женщина внесла в схему по начислению зарплаты изменения



Бывший главный бухгалтер одного из муниципальных учреждений в Красночикойском районе Забайкальского края обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения.



По версии следствия, обвиняемая, будучи главным бухгалтером муниципального бюджетного учреждения, с использованием специализированного программного обеспечения внесла изменения в схему начисления заработной платы. Используя её, с апреля по ноябрь 2022 года она необоснованно начислила себе и получила дополнительную надбавку к заработной плате в размере 30% оклада, а также заработную плату в двойном размере за фактически неотработанные выходные и праздничные дни. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.



В ходе предварительного следствия причинённый муниципальному образованию ущерб частично возмещён, о взыскании оставшейся суммы прокурор предъявил исковое заявление.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.





