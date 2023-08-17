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В Забайкалье бухгалтер начисляла себе «лишнюю» зарплату

В Забайкалье бухгалтер начисляла себе «лишнюю» зарплату
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Женщина внесла в схему по начислению зарплаты изменения

Бывший главный бухгалтер одного из муниципальных учреждений в Красночикойском районе Забайкальского края обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, обвиняемая, будучи главным бухгалтером муниципального бюджетного учреждения, с использованием специализированного программного обеспечения внесла изменения в схему начисления заработной платы. Используя её, с апреля по ноябрь 2022 года она необоснованно начислила себе и получила дополнительную надбавку к заработной плате в размере 30% оклада, а также заработную плату в двойном размере за фактически неотработанные выходные и праздничные дни. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия причинённый муниципальному образованию ущерб частично возмещён, о взыскании оставшейся суммы прокурор предъявил исковое заявление.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.


Забайкальский край суд прокуратура мошенничество

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