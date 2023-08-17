Женщина внесла в схему по начислению зарплаты изменения
Бывший главный бухгалтер одного из муниципальных учреждений в Красночикойском районе Забайкальского края обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения.
По версии следствия, обвиняемая, будучи главным бухгалтером муниципального бюджетного учреждения, с использованием специализированного программного обеспечения внесла изменения в схему начисления заработной платы. Используя её, с апреля по ноябрь 2022 года она необоснованно начислила себе и получила дополнительную надбавку к заработной плате в размере 30% оклада, а также заработную плату в двойном размере за фактически неотработанные выходные и праздничные дни. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.
В ходе предварительного следствия причинённый муниципальному образованию ущерб частично возмещён, о взыскании оставшейся суммы прокурор предъявил исковое заявление.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
В Забайкалье бухгалтер начисляла себе «лишнюю» зарплату
Происшествия, Фото:
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