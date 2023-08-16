Женщину приговорили к реальному лишению свободы
41-летняя читинка признана виновной в краже в особо крупном размере.
У женщины были доверительные отношения с родственником, и по его просьбе она открыла банковские счета на своё имя для хранения денег мужчины. После она решила систематически воровать деньги.
Всего в 2017–2018 годы она сняла со счёта и перечислила на другие свои счета более 13 млн рублей потерпевшего.
Суд приговорил женщину к четырём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком пять лет, а также взыскал в пользу потерпевшего причинённый ущерб.
Не согласившись с условным осуждением, прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания.
- Забайкальский краевой суд согласился с доводами надзорного ведомства и изменил приговор, назначив осуждённой наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Решение суда вступило в законную силу.
Читинка украла у родственника более 13 млн рублей
Происшествия, Фото:
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