Приятель пришёл в гости и уснул
В октябре 2022 года житель Иволгинского района Бурятия вернулся домой, где увидел спящего знакомого. При этом было разбито стекло в зале его дома.
Мужчина принялся будить незваного гостя, а после стал избивать. Затем взял лежащий рядом на земле деревянный брусок, нанёс им с силой удары потерпевшему. Знакомый умер через непродолжительное время.
- Суд учёл в совокупности смягчающие и отягчающие обстоятельства и назначил Ж. наказание в виде 8 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.
Приговор в законную силу не вступил.
Житель Бурятии до смерти забил знакомого деревянным бруском
Происшествия, Фото:
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