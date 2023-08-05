Житель Бурятии до смерти забил знакомого деревянным бруском

Приятель пришёл в гости и уснул



В октябре 2022 года житель Иволгинского района Бурятия вернулся домой, где увидел спящего знакомого. При этом было разбито стекло в зале его дома.



Мужчина принялся будить незваного гостя, а после стал избивать. Затем взял лежащий рядом на земле деревянный брусок, нанёс им с силой удары потерпевшему. Знакомый умер через непродолжительное время.



- Суд учёл в совокупности смягчающие и отягчающие обстоятельства и назначил Ж. наказание в виде 8 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.



Приговор в законную силу не вступил.

