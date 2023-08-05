05 августа

04 августа

Популярное

Житель Бурятии до смерти забил знакомого деревянным бруском

Житель Бурятии до смерти забил знакомого деревянным бруском
Происшествия,  Фото:pexels.com
Приятель пришёл в гости и уснул

В октябре 2022 года житель Иволгинского района Бурятия вернулся домой, где увидел спящего знакомого. При этом было разбито стекло в зале его дома.

Мужчина принялся будить незваного гостя, а после стал избивать. Затем взял лежащий рядом на земле деревянный брусок, нанёс им с силой удары потерпевшему. Знакомый умер через непродолжительное время.

- Суд учёл в совокупности смягчающие и отягчающие обстоятельства и назначил Ж. наказание в виде 8 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Иволгинского районного суда.

Приговор в законную силу не вступил.  
суд приговор убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ горели три автомобиля
В Улан-Удэ горели три автомобиля
Происшествия, 05.08.2023
Пожары произошли из-за короткого замыкания 
В Улан-Удэ избрали меру пресечения поджигателям военкомата
В Улан-Удэ избрали меру пресечения поджигателям военкомата
Происшествия, 05.08.2023
Они обвиняются в совершении террористического акта
На Ольхоне туристка из Санкт-Петербурга повредила спину
На Ольхоне туристка из Санкт-Петербурга повредила спину
Происшествия, 05.08.2023
Женщина получила травму во время автоэкскурсии на УАЗе 
Два жителя Бурятии работали курьерами у мошенников
Два жителя Бурятии работали курьерами у мошенников
Происшествия, 05.08.2023
Они забирали деньги у жертв преступлений 
В Иркутской области прогнозируют высокую пожароопасность в лесах
В Иркутской области прогнозируют высокую пожароопасность в лесах
Происшествия, 04.08.2023
Лесопожарные формирования региона перевели на усиленный режим работы
Жительница Иркутской области уберегла пенсионерок от мошенников
Жительница Иркутской области уберегла пенсионерок от мошенников
Происшествия, 04.08.2023
 Директор салона сотовой связи заметила неладное и вызвала полицию
В Бурятии пропавшего 26-летнего парня нашли мёртвым
В Бурятии пропавшего 26-летнего парня нашли мёртвым
Происшествия, 04.08.2023
Его тело обнаружили в километре от населённого пункта
В Уде в столице Бурятии нашли кишечную палочку
В Уде в столице Бурятии нашли кишечную палочку
Происшествия, 04.08.2023
Купание в ней стало опасным для здоровья
В Бурятии раскопали огромную выгребную яму 47-летней давности
В Бурятии раскопали огромную выгребную яму 47-летней давности
Происшествия, 04.08.2023
Почти полвека назад в Гусиноозёрске не было центральной канализации  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^