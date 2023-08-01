Деньги для пострадавшей взыскали судебные приставы
В Улан-Удэ судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда для несовершеннолетней девушки, подвергшейся изнасилованию. По решению суда житель района, изнасиловавший девушку, должен был выплатить пострадавшей 200 тысяч рублей.
- Под контролем судебного пристава-исполнителя компенсация морального вреда была взыскана в полном объёме. Денежные средства перечислены пострадавшей. Помимо этого, с должника был взыскан исполнительский сбор в размере 14 тысяч рублей, поскольку долг не был выплачен в пятидневный срок, который даётся для его добровольного погашения, - сообщили в УФССП по Бурятии.
Более подробная информация о преступлении не сообщается. Информация по делам против половой неприкосновенности защищена.
Изнасилованная улан-удэнка взыскала компенсацию морального вреда
Происшествия, Фото:
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