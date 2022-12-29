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В Улан-Удэ почти час простаивали трамваи

В Улан-Удэ почти час простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Отгорел контактный провод

В среду, 28 декабря, в 7:04 произошёл отжиг контактного провода в районе остановки «Площадь Советов» в Улан-Удэ.

В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов №№1, 2, 4, 7, 8 в обе стороны. В 08:00 движение трамваев восстановлено.

Трамваи простаивали почти час, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 24 декабря, в центре Улан-Удэ трамваи встали более чем на полчаса. Инцидент произошёл около 8 часов утра с трамваем, ехавшим по маршруту №8. В районе остановке «Центральный рынок» на вагоне произошёл излом пантографа (так на самом деле называются «рога» трамвая).

трамваи

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