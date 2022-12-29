Отгорел контактный провод
В среду, 28 декабря, в 7:04 произошёл отжиг контактного провода в районе остановки «Площадь Советов» в Улан-Удэ.
В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов №№1, 2, 4, 7, 8 в обе стороны. В 08:00 движение трамваев восстановлено.
Трамваи простаивали почти час, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 24 декабря, в центре Улан-Удэ трамваи встали более чем на полчаса. Инцидент произошёл около 8 часов утра с трамваем, ехавшим по маршруту №8. В районе остановке «Центральный рынок» на вагоне произошёл излом пантографа (так на самом деле называются «рога» трамвая).
В Улан-Удэ почти час простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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