В Бурятии племянник зарезал дядю

Убийство произошло из-за долгого ожидании водки
Вечером 10 декабря в доме в городе Закаменск обнаружили тело убитого 47-летнего мужчины. Преступник задержан – это 40-летний племянник покойного.
- По данным следствия, мужчина проживал в Закаменске. 10 декабря к нему в гости пришёл дядя, живший по соседству, с которым они стали употреблять алкогольные напитки. Под вечер, когда спиртное закончилось, хозяин дома попросил родственника сходить за водкой в магазин. Дядя ушёл и долго отсутствовал. По возвращении племянник стал предъявлять ему претензии. Из-за этого между пьяными мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил нож и нанёс им удары в шею и спину дяде, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Раненый истёк кровью и скончался на месте. Нападавший убежал из дома, но вскоре был задержан полицейскими на улице.
Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Происшествия, Фото:
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