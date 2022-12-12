12 декабря

11 декабря

Популярное

В Улан-Удэ произошла авария на теплотрассе

В Улан-Удэ произошла авария на теплотрассе
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Под ограничение теплоснабжения попадают 36 абонентов

На улице Сахьяновой, 1 в Улан-Удэ идут аварийно-восстановительные работы по устранению свища на трубопроводе.

- Работу специалистам осложнил факт нахождения рекламной конструкции на этом участке. Работы ориентировочно будут завершены до 15:00, – сообщил первый заместитель председателя комитета городского хозяйства по жилищно-коммунальному комплексу Александр Тюрюханов.


Под ограничение теплоснабжения попадают 36 абонентов. Среди них социально значимые объекты: детская школа искусств № 4, спортивная школа № 5, управление пенсионного фонда и др., сообщили в комитете городского хозяйства.
авария в теплоснабжении

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ за неделю произошло почти два десятка аварий на водосетях
В Улан-Удэ за неделю произошло почти два десятка аварий на водосетях
Происшествия, 12.12.2022
Специалисты устраняли утечки без отключения ХВС
В Чите пожарные спасли подростка из дымовой завесы
В Чите пожарные спасли подростка из дымовой завесы
Происшествия, 12.12.2022
Парень сам бы не смог выбраться наружу
В Бурятии погибшие в ДТП пассажиры не были пристёгнуты
В Бурятии погибшие в ДТП пассажиры не были пристёгнуты
Происшествия, 12.12.2022
Стали известны подробности аварии, унёсшей жизни двух человек
В Бурятии при тушении пожара нашли труп
В Бурятии при тушении пожара нашли труп
Происшествия, 12.12.2022
Личность погибшего устанавливается
В Бурятии выросло число автокраж
В Бурятии выросло число автокраж
Происшествия, 12.12.2022
Статистические данные озвучили в прокуратуре 
В Улан-Удэ простаивали трамваи
В Улан-Удэ простаивали трамваи
Происшествия, 12.12.2022
Произошла техническая неисправность 
В Бурятии в ДТП погибли два человека
В Бурятии в ДТП погибли два человека
Происшествия, 11.12.2022
Также в аварии пострадал мужчина
В Бурятии грузовой поезд насмерть сбил молодого человека
В Бурятии грузовой поезд насмерть сбил молодого человека
Происшествия, 11.12.2022
Пьяный парень переходил железнодорожные пути в неположенном месте
В Бурятии в ДТП пострадала девушка
В Бурятии в ДТП пострадала девушка
Происшествия, 10.12.2022
16-летняя девушка на легковушке съехала с дороги и врезалась в бетонный блок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^