В Улан-Удэ произошла авария на теплотрассе

Под ограничение теплоснабжения попадают 36 абонентов
На улице Сахьяновой, 1 в Улан-Удэ идут аварийно-восстановительные работы по устранению свища на трубопроводе.
- Работу специалистам осложнил факт нахождения рекламной конструкции на этом участке. Работы ориентировочно будут завершены до 15:00, – сообщил первый заместитель председателя комитета городского хозяйства по жилищно-коммунальному комплексу Александр Тюрюханов.
Под ограничение теплоснабжения попадают 36 абонентов. Среди них социально значимые объекты: детская школа искусств № 4, спортивная школа № 5, управление пенсионного фонда и др., сообщили в комитете городского хозяйства.
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