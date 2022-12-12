В Улан-Удэ произошла авария на теплотрассе





На улице Сахьяновой, 1 в Улан-Удэ идут аварийно-восстановительные работы по устранению свища на трубопроводе.- Работу специалистам осложнил факт нахождения рекламной конструкции на этом участке. Работы ориентировочно будут завершены до 15:00, – сообщил первый заместитель председателя комитета городского хозяйства по жилищно-коммунальному комплексу Александр Тюрюханов.Под ограничение теплоснабжения попадают 36 абонентов. Среди них социально значимые объекты: детская школа искусств № 4, спортивная школа № 5, управление пенсионного фонда и др., сообщили в комитете городского хозяйства.