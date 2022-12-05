Жительница Бурятии убила мужчину, распускавшего о ней слухи

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Убийство произошло во время утренней попойки



Днём 3 декабря в Тарбагатайской центральной районной больнице в Бурятии скончался 31-летний мужчина, которого госпитализировали с колото-резаным ранением грудной клетки.



По подозрению в убийстве задержана 40-летняя женщина. Она дала признательные показания.



- По данным следствия, 3 декабря с утра обвиняемая употребляла спиртные напитки в компании знакомых односельчан в доме одного из них. Около полудня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она вдруг вспомнила, что один из собутыльников год назад распускал порочащие её слухи, в связи с чем начала предъявлять ему претензии, на которые мужчина никак не реагировал. Тогда женщина схватила нож и нанесла им удар в грудь своей жертве, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Очевидцы сразу вызвали скорую медицинскую помощь. Раненого госпитализировали, однако спустя некоторое время он скончался.



Задержанной предъявлено обвинение в убийстве, она заключена под стражу.



