Убийство произошло во время утренней попойки
Днём 3 декабря в Тарбагатайской центральной районной больнице в Бурятии скончался 31-летний мужчина, которого госпитализировали с колото-резаным ранением грудной клетки.
По подозрению в убийстве задержана 40-летняя женщина. Она дала признательные показания.
- По данным следствия, 3 декабря с утра обвиняемая употребляла спиртные напитки в компании знакомых односельчан в доме одного из них. Около полудня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она вдруг вспомнила, что один из собутыльников год назад распускал порочащие её слухи, в связи с чем начала предъявлять ему претензии, на которые мужчина никак не реагировал. Тогда женщина схватила нож и нанесла им удар в грудь своей жертве, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Очевидцы сразу вызвали скорую медицинскую помощь. Раненого госпитализировали, однако спустя некоторое время он скончался.
Задержанной предъявлено обвинение в убийстве, она заключена под стражу.
Жительница Бурятии убила мужчину, распускавшего о ней слухи
Происшествия, Фото:
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