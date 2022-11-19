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Монгольское землетрясение не ощутилось в Бурятии

Монгольское землетрясение не ощутилось в Бурятии
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Сейсмособытие произошло ближе к полуночи

Вчера, 18 ноября, в 23:18 в Монголии произошло землетрясение. Магнитуда составила 4.1. Эпицентр находился в 94 км юго-западнее отпосёлка Монды Тункинского района.

По информации ЕДДС приграничных районов (Тункинский, Окинский) толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», на этой неделе, 15 ноября, в Монголии было землетрясение. В Тункинском районе республики подземные толчки также не ощущались.  
землетрясение Монголия

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